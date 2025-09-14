Інформацію про це в етері 24 Каналу підтвердив керівник навчального департаменту Dronarium Academy Дмитро Следюк, нагадавши, що академія була створена на початку повномасштабної війни. Сьогодні вона має два філіали: у Львові та Києві.

Курси надалі можуть поширитися в інших країнах

За час широкомасштабної війни Dronarium Academy накопичила достатній досвід. З 2022 року закладу вдалося підготувати понад 20 тисяч бойових пілотів. В академії, як запевнив Следюк, є інструктори, які мають бойові навички. Зараз в межах спільного з "Птахами Мадяра" проєктом українські фахівці зможуть поділитися досвідом з польськими колегами.

Ми можемо передати їм те, що накопичив Dronarium за ці роки, які ми працюємо в Україні, підготувати Польщу до відповіді на потенційну російську загрозу. Завдяки нашим партнерам від "Птахів Мадяра" це відбуватиметься якісно, системно. Це може поширитися на інші прикордонні з Росією країни,

– озвучив Следюк.

Передбачається, що будуть окремі групи для військових та цивільних поляків. Керівник навчального департаменту Dronarium Academy пояснив, що цивільна оборона теж є ефективною для перехоплення невеликих за розміром повітряних цілей, коли не потрібно мати дороге озброєння, а можна застосувати дрони-перехоплювачі.

Аналізуючи те, як Польща протидіяла російським БпЛА, які в ніч на 10 вересня порушили її повітряний простір, Следюк зазначив, що ця країна практично не має досвіду перехоплення таких малорозмірних та малопомітних в плані РЛС цілей. Там нема мобільних груп, як в Україні, які доволі ефективно відпрацьовують по таких безпілотниках.

"Тому вони працювали так, як потребує військовий сценарій. Вони підняли великі винищувачі, навіть дозаправник, в них працював літак радіолокаційної розвідки, нібито на них йшла авіаційна дивізія. Це стандартний сценарій реагування ППО, вони відреагували, як це було потрібно", – пояснив Следюк.

Керівник навчального департаменту Dronarium Academy підсумував, що одна з цілей його академії – навчити поляків, витрачаючи менше ресурсів, відпрацьовувати по російських безпілотниках з більшою ефективністю.

