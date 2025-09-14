Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Что известно об обучении поляков сбивать российские дроны?
Радослав Сикорский отметил, что польские команды борьбы с беспилотниками пройдут обучение от украинских операторов. Это должно помочь полякам защищаться от потенциальных будущих атак России на территорию их страны.
Украинцы имеют лучшее оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, а также гораздо более глубокий и актуальный опыт противостояния российской армии,
– сказал министр иностранных дел Польши.
Он подчеркнул, что именно украинцы будут учить поляков, как противостоять России, а не наоборот. И это должны как можно быстрее понять и общество, и правительства на Западе.
Обучение польских команд передовому украинскому опыту борьбы с беспилотниками будет происходить в учебном центре НАТО в Польше. По словам Сикорского, это безопаснее, чем делать эти учения в Украине.
Сикорский заявил, что реакция Польши на атаку России была бы "гораздо более жесткой", если бы во время воздушного удара 10 сентября на территории Польши пострадали или погибли люди. В то же время он отказался объяснить, каким именно мог бы быть такой ответ в будущем.
"С таким агрессором и лжецом, как Путин, срабатывает только жесткий контрдавление", – сказал он.
Как еще Украина будет помогать Польше с воздушной обороной?
Dronarium Academy совместно с выходцами "Птиц Мадьяра" запускают в Польше антишахедные курсы. В рамках этой инициативы будут созданы отдельные группы для военных и гражданских поляков.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что в нашу страну прибудет делегация польских военных для обмена опытом в сфере обороны. Этот визит запланирован на четверг, 18 сентября 2025 года.
Интересно, что издание Reuters также писало, что поляки массово записываются на военные учения из-за страха агрессии со стороны России, особенно после инцидента с российскими беспилотниками 10 сентября. Все это происходит на добровольной основе.