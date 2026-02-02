Об этом говорится в материале Polsat News. Там рассказали, как именно мужчина прокомментировал удар по поезду.

Как польский железнодорожник высказался об ударе по поезду?

По информации медиа, работник польской железной дороги оставил в соцсетях открытый комментарий "Слава России" под публикацией об атаке на украинский железнодорожный поезд.

Другие пользователи идентифицировали автора комментария как сотрудника PKP Polskie Linie Kolejowe. В ответ на волну критики представители компании заявили, что уже начали служебную проверку.

В компании отметили, что запустили все предусмотренные внутренние процедуры для выяснения обстоятельств инцидента. Там подчеркнули, что не терпят никаких высказываний или действий, которые противоречат законодательству, этическим стандартам или могут повредить общественной безопасности.

Мы хотели бы подчеркнуть, что безопасность железнодорожной инфраструктуры и пассажиров является нашим абсолютным приоритетом. Любые сигналы, которые могут это подорвать, рассматриваются с должной серьезностью,

– подчеркнули в компании.

Напомним, 27 января в пределах Барвенковской громады Харьковской области пассажирский поезд, курсировавший по маршруту Барвенково – Львов – Чоп, подвергся удару трех "Шахедов". В результате атаки загорелись один из вагонов и электровоз. По состоянию на вечер 28 января подтверждена гибель шести человек.

