Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.
Смотрите также "Сознательный террор": за последние 24 часа враг нанес 7 ударов дронами по объектам железной дороги
Что известно об очередной атаке России на железную дорогу?
В понедельник, 2 февраля, российские войска продолжили попытки разрушения украинской логистики, нанеся удары по объектам Укрзализныци.
Вражеский беспилотник атаковал тепловоз в Запорожской области, который находился на станции. На момент удара локомотивная бригада находилась в укрытии, поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших.
В министерстве отметили, что сейчас железная дорога играет ключевую роль в перевозке пассажиров, гуманитарной помощи и критически важных для экономики грузов. А также подчеркнули, что такие враждебные атаки являются частью системной стратегии России, которая направлена на давление на гражданскую логистику и подрыв жизнеобеспечения Украины.
"Осознавая это, враг целенаправленно наносит удары по железной дороге", – добавили в ведомстве.
Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, Укрзализныця оперативно ликвидирует последствия обстрелов и продолжает обеспечивать стабильную работу железнодорожного сообщения.
Какие объекты железной дороги россияне повредили недавно?
В течение суток 29 января российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру на станции Синельниково по меньшей мере 7 раз. Под ударом в те сутки оказались вагоны электропоездов, находившихся на отстое, грузовые вагоны, локомотивы, пути, контактные электросети, административные и производственные сооружения.
Вследствие вражеской атаки Укрзализныця была вынуждена была ввести временные ограничения на движение поездов на участке между Днепром и Запорожьем.
Утром 30 января под ударом противника оказался специальный вагон-электростанция Укрзализныци.
Недавно российские силы нанесли удар тремя "Шахедами" по пассажирскому поезду сообщением "Барвенково – Львов – Чоп" на территории Харьковской области. На момент атаки в поезде находился 291 пассажир.