Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Смотрите также "Сознательный террор": за последние 24 часа враг нанес 7 ударов дронами по объектам железной дороги

Что известно об очередной атаке России на железную дорогу?

В понедельник, 2 февраля, российские войска продолжили попытки разрушения украинской логистики, нанеся удары по объектам Укрзализныци.

Вражеский беспилотник атаковал тепловоз в Запорожской области, который находился на станции. На момент удара локомотивная бригада находилась в укрытии, поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших.

В министерстве отметили, что сейчас железная дорога играет ключевую роль в перевозке пассажиров, гуманитарной помощи и критически важных для экономики грузов. А также подчеркнули, что такие враждебные атаки являются частью системной стратегии России, которая направлена на давление на гражданскую логистику и подрыв жизнеобеспечения Украины.

"Осознавая это, враг целенаправленно наносит удары по железной дороге", – добавили в ведомстве.

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, Укрзализныця оперативно ликвидирует последствия обстрелов и продолжает обеспечивать стабильную работу железнодорожного сообщения.

Какие объекты железной дороги россияне повредили недавно?