Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.
Що відомо про чергову атаку Росії на залізницю?
У понеділок, 2 лютого, російські війська продовжили спроби руйнування української логістики, завдавши ударів по об'єктах Укрзалізниці.
Ворожий безпілотник атакував тепловоз у Запорізькій області, який перебував на станції. На момент удару локомотивна бригада перебувала в укритті, тож, на щастя, обійшлося без постраждалих.
У міністерстві наголосили, що наразі залізниця відіграє ключову роль у перевезенні пасажирів, гуманітарної допомоги та критично важливих для економіки вантажів. А також підкреслили, що такі ворожі атаки є частиною системної стратегії Росії, яка спрямована на тиск на цивільну логістику та підрив життєзабезпечення України.
"Усвідомлюючи це, ворог цілеспрямовано завдає ударів по залізниці", – додали у відомстві.
Попри складну безпекову ситуацію, Укрзалізниця оперативно ліквідовує наслідки обстрілів та продовжує забезпечувати стабільну роботу залізничного сполучення.
Які об'єкти залізниці росіяни пошкодили нещодавно?
Впродовж доби 29 січня російські війська атакували залізничну інфраструктуру на станції Синельникове щонайменше 7 разів. Під ударом тієї доби опинилися вагони електропоїздів, що перебували на відстої, вантажні вагони, локомотиви, колії, контактні електромережі, адміністративні та виробничі споруди.
Внаслідок ворожої атаки Укрзалізниця була змушена була ввести тимчасові обмеження на рух поїздів на ділянці між Дніпром та Запоріжжям.
Вранці 30 січня під ударом противника опинився спеціальний вагон-електростанція Укрзалізниці.
Нещодавно російські сили завдали удару трьома "Шахедами" по пасажирському поїзду сполученням "Барвінкове – Львів – Чоп" на території Харківської області. На момент атаки в потязі перебував 291 пасажир.