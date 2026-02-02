Про це йдеться в матеріалі Polsat News. Там розповіли, як саме чоловік прокоментував удар по потягу.

До теми Жінка їхала показати новонароджене дитя чоловіку, – військовий про удар "Шахедами" по потягу

Як польський залізничник висловився про удар по потягу?

За інформацією медіа, працівник польської залізниці залишив у соцмережах відкритий коментар "Слава Росії" під публікацією про атаку на український залізничний потяг.

Інші користувачі ідентифікували автора коментаря як співробітника PKP Polskie Linie Kolejowe. У відповідь на хвилю критики представники компанії заявили, що вже розпочали службову перевірку.

У компанії наголосили, що запустили всі передбачені внутрішні процедури для з'ясування обставин інциденту. Там підкреслили, що не толерують жодних висловлювань або дій, які суперечать законодавству, етичним стандартам чи можуть зашкодити суспільній безпеці.

Ми хотіли б наголосити, що безпека залізничної інфраструктури та пасажирів є нашим абсолютним пріоритетом. Будь-які сигнали, які можуть це підірвати, розглядаються з належною серйозністю,

– підкреслили в компанії.

Нагадаємо, 27 січня в межах Барвінківської громади Харківської області пасажирський поїзд, що курсував за маршрутом Барвінкове – Львів – Чоп, зазнав удару трьох "Шахедів". Внаслідок атаки зайнялися один із вагонів та електровоз. Станом на вечір 28 січня підтверджено загибель шістьох людей.

