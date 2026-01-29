Чому Україна нібито шкодить одній з важливих галузей Польщі?

Уряд України з січня 2026 року запровадив нульові тарифні квоти на експорт металобрухту, що не сподобалося полякам, пише Business Insider Polska.

Це було зроблено з метою зміцнення внутрішнього ринку сталі, проте у Польщі вважають, що це рішення б’є по польській сталеливарній промисловості, загрожує конкурентоспроможності компаній та робочим місцям.

Це рішення є ударом по польських сталеливарних заводах . Представники галузі попереджають, що це означає раптове призупинення деяких поставок і, як наслідок, зростання ціни на польську сталь, водночас значно знижуючи витрати її українських конкурентів,

– повідомили у виданні.

У відповідь на запитання Business Insider Міністерство розвитку та технологій підтверджує, що проблема є серйозною:

Близько половини виробництва сталі в Польщі відбувається в електродугових печах, основною сировиною яких є металобрухт. В останні роки Польща була основним одержувачем брухту з України, а дефіцит сировини може призвести до збільшення виробничих витрат,

– йдеться в офіційній відповіді міністерства.

Саме тому Міністерство вирішило скаржитися на Україну Європейській комісії та вимагає термінового вжиття заходів.

Думка української сторони

В Українській асоціації вторинних металів вважають, що заборона експорту металобрухту порушує міжнародні зобов’язання України в рамках СОТ та Угоди про асоціацію з ЄС.

Польські профспілки та промислові асоціації намагаються перекласти провину за проблеми польської сталеливарної галузі на українських металургів.

Так, зараз у Польщі закликають уряд вимагати від Європейської Комісії 12-місячного ембарго на імпорт української сталі, аргументуючи це несправедливою конкуренцією.

Українська сторона заперечує звинувачення, наголошуючи, що обсяги експорту залишаються нижчими за довоєнний рівень 2021 року та не становлять загрози польським виробникам.

Що відомо про попередні звинувачення Польщі щодо імпорту?