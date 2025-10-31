Що ЄС вимагає від Угорщини, Польщі та Словаччини?

Тепер Єврокомісія планує провести зустрічі з представниками усіх трьох країн, щоб змусити їх зняти односторонні обмеження на експорт зерна та іншої аграрної продукції з України, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл заявив, що нова торгівельна угода ЄС та України покликана забезпечити збалансовані умови торгівлі, тому Угорщина, Словаччина та Польща мають скасувати свої заборони.

Ми переконані, що оновлена угода забезпечує належний баланс між, з одного боку, наданням Україні життєво важливої економічної підтримки через сприятливі торгівельні умови, а з іншого – надійним і належним захистом чутливих економічних секторів ЄС, зокрема окремих агропродовольчих секторів,

– наголосив Гілл.

Він додав, що Єврокомісія не бачить жодних підстав для продовження односторонніх заборон на експорт української агропродукції.

Чи тиснутиме Брюссель на країни?

У Брюсселі говорять, що поки пріоритет – переконати Угорщину, Словаччину та Польщу відмовитися від обмежень на експорт, без примусу у судовому порядку. Однак Гілл не виключив і більш суворих заходів.

Ми розглядатимемо інші можливі варіанти дій лише у тому випадку, якщо ці переговори не призведуть до бажаного результату,

– зауважив представник Єврокомісії.

Разом з тим Politico пише, що Єврокомісія не виключає можливості звернення до суду проти трьох країн, які відкрито ігнорують спроби нормалізувати торгівельні відносини з Україною.

Цей опір показує, наскільки політично чутливими стали торгівельні відносини ЄС з Україною. Столиці фактично кинули виклик Брюсселю, змушуючи його обирати між пріоритетом для Києва та захистом інтересів членів ЄС у реалізації угоди,

– наголошує видання.

Яка позиція трьох країн?

Однак жодна з трьох країн поки не готова поступитися вимогам Брюсселю.

Міністерство сільського господарства Польщі заявило виданню, що обмеження уряду "не знімаються автоматично" за новою угодою ЄС і залишаються чинними.

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь наголосив, що його країна захищатиме національні інтереси.

А його словацький колега Річард Такач назвав заходи нової угоди "недостатньо сильними" для захисту місцевих виробників.

Що передбачає торгівельна угода?