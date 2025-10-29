Оновлена торгівельна угода набрала чинності

Оновлена торгівельна угода між Європейським Союзом та Україною набула чинності сьогодні, 29 жовтня, повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву єврокомісара із сільського господарства і продовольства Крістофа Хансена. Ця угода передбачає збільшення багатьох тарифних квот, вона надасть більше економічних переваг українським виробникам, стане демонстрацією солідарності європейської фермерської спільноти.

Важливо, що ми висловлюємо єдність в підтримці України в її боротьбі за свободу, за незалежність та проти російської агресії. Ми демонструємо високу солідарність на тлі адаптації та модернізації торгівельної угоди, яка передбачає збільшення багатьох тарифних квот,

– сказав він перед конференцією із Тарасом Качкою у Люксембурзі.

Єврокомісар відзначив важливість знайденого балансу між наданням більшого доступу та економічних переваг українським виробникам, що підтримує фермерська спільнота ЄС. Хансен також додав, що торгівля відбуватиметься в обох напрямках, не лише український імпорт до ЄС, але й експорт ЄС до України: "Лібералізація багатьох тарифних ліній принесе прямі вигоди нашій сільськогосподарській спільноті".

Зверніть увагу! На запитання, чи вживатиме Єврокомісія заходів, якщо п'ять сусідніх з Україною країн (Польща, Болгарія, Румунія, Чехія та Угорщина) залишать односторонні обмеження на імпорт української агропродукції, єврокомісар відповів, що Брюссель постійно спілкується з цих питань із владою цих держав.

Які плюси для України?

Цей документ передбачає зміну тарифних квот на низку видів аграрної та харчової продукції. Зокрема, порівняно з рівнем 2021 року квоти збільшаться таким чином:

мед – на 583,3%;

цукор – на 500%;

оброблений крохмаль – 500%;

ячмінна січка та крупа; зернові, оброблені іншим чином – 435,8%;

висівки, лузга та залишки – 386%;

сухе молоко – 308%;

яйця – 300%;

солод – 250%;

оброблені томати – 250%;

перероблені цукрові продукти – 250%;

крохмалі – 244%;

вершкове масло – 233,3%;

овес – 192,5%;

кукурудза – 153%;

молоко, вершки, згущене молоко – 150%;

часник – 150%;

інші цукри – 150%;

сік яблучний – 150%;

продукти з обробленого вершкового масла – 150%;

цукрова кукурудза – 150%;

манітол-сорбітол – 150%;

перероблені зернові продукти – 150%;

цукрові сиропи – 135%;

м'ясо птиці – 133,3%;

пшениця – 130%;

етанол – 125%;

ячмінь – 122,2%.

