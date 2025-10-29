Оновлена торгівельна угода набрала чинності
Оновлена торгівельна угода між Європейським Союзом та Україною набула чинності сьогодні, 29 жовтня, повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву єврокомісара із сільського господарства і продовольства Крістофа Хансена. Ця угода передбачає збільшення багатьох тарифних квот, вона надасть більше економічних переваг українським виробникам, стане демонстрацією солідарності європейської фермерської спільноти.
Важливо, що ми висловлюємо єдність в підтримці України в її боротьбі за свободу, за незалежність та проти російської агресії. Ми демонструємо високу солідарність на тлі адаптації та модернізації торгівельної угоди, яка передбачає збільшення багатьох тарифних квот,
– сказав він перед конференцією із Тарасом Качкою у Люксембурзі.
Єврокомісар відзначив важливість знайденого балансу між наданням більшого доступу та економічних переваг українським виробникам, що підтримує фермерська спільнота ЄС. Хансен також додав, що торгівля відбуватиметься в обох напрямках, не лише український імпорт до ЄС, але й експорт ЄС до України: "Лібералізація багатьох тарифних ліній принесе прямі вигоди нашій сільськогосподарській спільноті".
Зверніть увагу! На запитання, чи вживатиме Єврокомісія заходів, якщо п'ять сусідніх з Україною країн (Польща, Болгарія, Румунія, Чехія та Угорщина) залишать односторонні обмеження на імпорт української агропродукції, єврокомісар відповів, що Брюссель постійно спілкується з цих питань із владою цих держав.
Які плюси для України?
Цей документ передбачає зміну тарифних квот на низку видів аграрної та харчової продукції. Зокрема, порівняно з рівнем 2021 року квоти збільшаться таким чином:
мед – на 583,3%;
цукор – на 500%;
оброблений крохмаль – 500%;
ячмінна січка та крупа; зернові, оброблені іншим чином – 435,8%;
висівки, лузга та залишки – 386%;
сухе молоко – 308%;
яйця – 300%;
солод – 250%;
оброблені томати – 250%;
перероблені цукрові продукти – 250%;
крохмалі – 244%;
вершкове масло – 233,3%;
овес – 192,5%;
кукурудза – 153%;
молоко, вершки, згущене молоко – 150%;
часник – 150%;
інші цукри – 150%;
сік яблучний – 150%;
продукти з обробленого вершкового масла – 150%;
цукрова кукурудза – 150%;
манітол-сорбітол – 150%;
перероблені зернові продукти – 150%;
цукрові сиропи – 135%;
м'ясо птиці – 133,3%;
пшениця – 130%;
етанол – 125%;
ячмінь – 122,2%.
Виробництво українських сирів скорочується через вплив імпорту
Виробництво українських сирів скорочується через зростання імпорту дешевої європейської продукції, яка витісняє вітчизняну продукцію з ринку.
Українські виробники намагаються компенсувати втрати через експорт, але його обсяги значно менші за імпорт, що змушує їх переглядати бізнес-стратегії.