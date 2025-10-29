Обновленное торговое соглашение вступило в силу

Обновленное торговое соглашение между Европейским Союзом и Украиной вступило в силу сегодня, 29 октября, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление еврокомиссара по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофа Хансена. Это соглашение предусматривает увеличение многих тарифных квот, оно предоставит больше экономических преимуществ украинским производителям, станет демонстрацией солидарности европейского фермерского сообщества.

Важно, что мы выражаем единство в поддержке Украины в ее борьбе за свободу, за независимость и против российской агрессии. Мы демонстрируем высокую солидарность на фоне адаптации и модернизации торгового соглашения, которая предусматривает увеличение многих тарифных квот,

– сказал он перед конференцией с Тарасом Качкой в Люксембурге.

Еврокомиссар отметил важность найденного баланса между предоставлением большего доступа и экономических преимуществ украинским производителям, что поддерживает фермерское сообщество ЕС. Хансен также добавил, что торговля будет происходить в обоих направлениях, не только украинский импорт в ЕС, но и экспорт ЕС в Украину: "Либерализация многих тарифных линий принесет прямые выгоды нашему сельскохозяйственному сообществу".

Обратите внимание! На вопрос, будет ли принимать Еврокомиссия меры, если пять соседних с Украиной стран (Польша, Болгария, Румыния, Чехия и Венгрия) оставят односторонние ограничения на импорт украинской агропродукции, еврокомиссар ответил, что Брюссель постоянно общается по этим вопросам с властями этих государств.

Какие плюсы для Украины?

Этот документ предусматривает изменение тарифных квот на ряд видов аграрной и пищевой продукции. В частности, по сравнению с уровнем 2021 года квоты увеличатся следующим образом:

мед – на 583,3%;

сахар – на 500%;

обработанный крахмал – 500%;

ячменная сечка и крупа; зерновые, обработанные иным образом – 435,8%;

отруби, лузга и остатки – 386%;

сухое молоко – 308%;

яйца – 300%;

солод – 250%;

обработанные томаты – 250%;

переработанные сахарные продукты – 250%;

крахмалы – 244%;

сливочное масло – 233,3%;

овес – 192,5%;

кукуруза – 153%;

молоко, сливки, сгущенное молоко – 150%;

чеснок – 150%;

другие сахара – 150%;

сок яблочный – 150%;

продукты из обработанного сливочного масла – 150%;

сахарная кукуруза – 150%;

маннитол-сорбитол – 150%;

переработанные зерновые продукты – 150%;

сахарные сиропы – 135%;

мясо птицы – 133,3%;

пшеница – 130%;

этанол – 125%;

ячмень – 122,2%.

