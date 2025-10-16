Какие возможности новые квоты дают для украинских аграриев?

Принятое 14 октября увеличение квот на беспошлинный экспорт агропродукции позволит стабилизировать торговлю между Украиной и Европейским Союзом, а приспособление к требованиям ЕС даст потенциал выхода на другие рынки мира. Об этом в комментариях 24 Каналу рассказали эксперты в агросфере Александра Авраменко и Денис Марчук.

Новые квоты от ЕС начнут действовать с 29 октября. Это улучшит положение украинского агробизнеса, считает эксперт Александра Авраменко, ведь после завершения действия "торгового безвиза" в июне ситуация была неопределенной.

Александра Авраменко Председатель комитета по евроинтеграции Украинского клуба аграрного бизнеса Это создавало хаос и не давало возможности украинским экспортерам планировать свою деятельность более чем на полгода. Финализированное торговое соглашение является фиксированным и будет действовать до конца 2028 года. В целом оно должно служить фактором нормализации торговых потоков между Украиной и ЕС и потенциального снижения этого градуса напряжения, который есть внутри европейского общества относительно украинских агропищевых товаров, которые появляются на европейском рынке.

Эксперт говорит, что расширение квот позволит заново выстроить долгосрочные контракты и видение дальнейшей экспортной стратегии. В то же время следует продолжать работу над диверсификацией экспорта на третьи рынки.

Примененные к украинским агропроизводителям ограничения со стороны Европейского Союза привели к потерям, которые ощущались на каждом цикле – от производства до переработки, говорит эксперт Денис Марчук. По его мнению, принятие новых квот позволяет оптимистичнее смотреть в будущее, а адаптация к требованиям ЕС открывает перспективы для доступа к другим крупным рынкам в мире.

Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета В условиях войны аграрный сектор остается передовым в поддержке экономики. Хочется, чтобы он наращивал свои мощности. Требования, которые ставит Европейский Союз в контексте качества продукции, являются для нас дополнительным инструментом захода на другие рынки. Потому что если мы соответствуем стандартам ЕС, то это открывает окно ко многим рынкам по всему миру, в частности такого требовательного, как Китай.

Как продукты можно больше экспортировать на рынок ЕС?

Больше возможностей для беспошлинных поставок по сравнению с 2021 годом – последним, когда работала зона свободной торговли между Украиной, получили следующие продукты:

мед – с 6 тысяч до 35 тысяч тонн (квота выросла на 483%);

сахар – с 20 тысяч до 100 тысяч тонн (+400%);

сухое обезжиренное молоко – с 5 тысяч до 15,4 тысячи тонн (+208%);

яйца – с 6 тысяч до 18 тысяч тонн (+200%);

мясо птицы – с 90 тысяч до 120 тысяч тонн (+33%);

отруби и их остатки – с 21 тысячи до 85 тысяч тонн (+405%);

ячменная крупа и шрот – с 7,8 тысячи до 33,2 тысячи тонн (+ 423%);

мука – 30 тысяч тонн (выделили в новую категорию из общей);

пшеница – с 1 миллиона до 1,3 миллиона тонн.

Заметим! Обновленная договоренность предусматривает увеличение объемов квот для таких европейских товаров, как свинина, мясо птицы, сахар на украинском рынке.

Когда планируют новый пересмотр квот?

Украина находится на пути к вступлению в Европейский Союз, частью которого является приспособление законодательства, в частности в агросфере. Эксперт Денис Марчук говорит, что учитывая перспективу интеграции в ЕС диалог относительно следующих квот, которые будут пересматривать в 2028 году, должен ориентироваться на расширение доступа к европейскому рынку для украинских производителей.

Мы выполняли скрининг, очень тяжелый, в контексте адаптации украинского законодательства, и потратили много времени. Если мы это делаем, то соответственно все свои стандарты должны вывести под ЕС. Поэтому произведенная в Украине продукция должна присутствовать на рынках Евросоюза. То есть, никаких ограничительных средств не должны применять. Включая то, что мы так или иначе будем членами Европейского Союза. Итак, мы не должны говорить о каких-то ограничениях, наоборот, говорить о добавлении,

– замечает Денис Марчук.

Эксперт Александра Авраменко говорит, что работа ближайших лет будет сосредоточена на продвижении дальнейшей либерализации по всем товарным позициям.

По тем товарным группам, которые не являются критическими или чувствительными для европейского рынка, мы будем всегда просить полную либерализацию, а также увеличивать беспошлинные объемы ввоза для тех товарных групп, которые являются чувствительными для Европейского Союза. Нам необходимо постепенно присоединяться к европейскому рынку, над чем мы и планируем работать в будущем,

– говорит эксперт.

Учитывая большие объемы рынка, украинские агропроизводители смогут постепенно рассредоточиться на нем, не создавая угрозу для аграрных секторов отдельных стран, заключает Александра Авраменко.

