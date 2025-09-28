Есть ли конкуренция между аграриями Украины и Европы?

Однако продукция из Украины не является конкурентной, она является дополнением, объяснил для 24 Канала Генеральный директор УКАБ Олег Хоменко.

Европейский рынок нуждается в продукции. Давайте будем откровенны: большое количество украинцев сейчас находятся в Европе, и они также потребляют так или иначе продукцию,

– сказал Хоменко.

Это означает, что Европе нужно где-то брать ее, чтобы кормить людей. Однако анализируя потребности ЕС, украинская продукция не является конкурентной, она является дополнением для обеспечения Евросоюзом продовольственной безопасности.

В то же время сдерживание связано с тем, что в начале войны резко выросли цены на продукцию. Польские фермеры ожидали, что цена в дальнейшем будет расти, но с открытием беспошлинного экспорта (когда в Украине не работало морское сообщение) стоимость начала снижаться.

Поэтому европейские фермеры начали заявлять, что они недополучили прибыль,

– сообщил Олег Хоменко.

Однако с другой стороны европейцы начали получить прибыль в другом:

в транспортной инфраструктуре; на перевалке и переработке.

Обратите внимание! Гендиректор УКАБ отметил, что есть отдельные случаи, когда сейчас морские порты Европы испытывают определенный недостаток из-за того, что раньше они обеспечивали перевалку и переработку нашей продукции.

Некоторые страны хотят защищать себя от украинского экспорта?

В Польше и Словакии стремятся создать специальный фонд. Он имеет целью защищать фермеров от экспорта сельскохозяйственных товаров из Украины. Об этом пишет TERAZ.SK.

В частности прозвучало мнение, что в случае возникновения проблем у производителей продуктов и фермеров этих стран следует ввести механизм компенсации потерь. Кроме того, Варшава и Братислава договорились совместно действовать для увеличения квот на региональные сельхозтовары.

