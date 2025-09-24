Несмотря на боевые действия, украинские фермеры в прифронтовых регионах продолжают работать: собирают урожай под обстрелами, охраняют зернохранилища, ищут работников и пытаются удержать бизнес на плаву.

В то же время это не отменяет того, что сейчас агросектор сталкивается с новым уровнем вызовов. После подрыва Каховской ГЭС почти полностью остановились системы орошения в южных областях Украины, а российские атаки регулярно уничтожают железнодорожную логистику. К этому добавляется давление со стороны ЕС, где фермеры блокируют украинский агроэкспорт.

Как следствие, урожайность в ключевых регионах Юга Украины существенно упала по сравнению с 2021 годом, а в отдельных случаях – спад достиг более 50%.

24 Канал узнал, какие самые большие вызовы встали перед аграриями в прифронтовых регионах, как изменилась урожайность после прекращения орошения на Юге Украины и почему украинский экспорт агропродукции в ЕС стал политическим вопросом.

Какие главные вызовы для фермеров в прифронтовых регионах?

В разговоре с 24 Каналом генеральный директор УКАБ Олег Хоменко рассказал, что самый большой вызов для фермеров в прифронтовых областях – это постоянные обстрелы.

Читайте также Год большого урожая: когда Украина побила аграрный рекорд за последние 34 года

Такие обстрелы наносят наибольший вред для экономики страны, ведь удары приходятся по зернохранилищам, фермам, инфраструктуре и тому подобное.

Олег Хоменко Генеральный директор УКАБ Именно в таких кондициях приходится работать и собирать урожай нашим фермерам. В то же время, кроме этих проблем, существует вопрос нехватки кадров. Речь идет об уборочной кампании, когда предприятию нужно собрать урожай.

Из-за того, что хозяйство может располагаться близко к прифронтовым территориям, работники отказываются от работы, или если и соглашаются, то требуют более высокую цену за труд. То же касается логистики.

Конечно, что аграрии пытаются хеджировать и закладывают немного более высокую цену на услуги для перестрахования,

– отмечает Олег Хоменко.

Также есть проблемы с железнодорожной инфраструктурой, ведь появляются сообщения от Укрзализныци, что враг наносит удары. Это влияет на услуги по перевозке по железной дороге, ведь ведомство несет существенные расходы на восстановление, ремонт и тому подобное.

Обратите внимание! Наиболее уязвимы в этой ситуации все области, где ведутся активные боевые действия. Например, до недавнего времени Сумская область была умеренная по рискам, однако на сегодня ситуация там ухудшилась по прилетам.

Как изменились объемы зерна в областях, которые были традиционно крупнейшие по урожайности?

На запрос 24 Канала в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины ответили, что в пострадавших от войны регионах выращивание многих культур приостановилось.

В частности, это произошло после подрыва Каховской ГЭС в 2023 году, ведь почти все оросительные системы на территории Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей приостановили свое функционирование.

Следует отметить, что потеря Каховского водохранилища и прекращение орошения в значительной степени повлияло на климатическую составляющую Юга страны. Стоит помнить, что Юг страны – это про степную зону и ограниченное количество осадков, именно поэтому критически важным фактором для получения стабильных урожаев для этих территорий было орошение,

– объясняют в Минэкономики.

Важно! Именно Каховское водохранилище было основным источником воды для аграриев в условиях рискованного земледелия. По информации профильных экспертов, вследствие подрыва ГЭС без источника воды осталось 94% оросительных систем в Херсонской и 74% – в Запорожской областей.

По официальной информации Государственной службы статистики Украины, в 2021 году (до подрыва Каховской ГЭС) урожайность культур составляла:

Зерновые и зернобобовые

На территории Запорожской – 37,9 центнера на гектар, Херсонской – 43,4 центнера на гектар, Николаевской – 41,3 центнера на гектар и Одесской – 41,2 центнера на гектар областей.

В том числе: пшеницы озимой на территории Запорожской – 38,5 центнера на гектар, Херсонской – 41,2 центнера на гектар, Николаевской – 42,3 центнера на гектар и Одесской – 38,9 центнера на гектар областей.

Урожайность кукурузы

На территории Запорожской – 75,4 центнера на гектар, Херсонской – 90,3 центнера на гектар, Николаевской – 52,3 центнера на гектар и Одесской – 61 центнер на гектар областей.

Урожайность технических культур

Запорожская область – 20,7 центнера на гектар, Херсонская область – 22,5 центнера на гектар, Николаевская область – 22,7 центнера на гектар и Одесская область – 23,6 центнера на гектар.

В том числе сои: на территории Запорожской – 34,7 центнера, Херсонской – 34,2 центнера, Николаевской – 20,5 центнера и Одесской – 24,5 центнера областей.

Рапс озимый

Запорожская область – 24,6 центнера на гектар, Херсонская область – 25,7 центнера на гектар, Николаевская область – 26,6 центнера на гектар и Одесская область – 25,5 центнера на гектар.

Подсолнечника на территории Запорожской – 20 центнеров на гектар, Херсонской – 19,3 центнера, Николаевской – 22,4 центнера и Одесской – 23,2 центнера областей.

Зато в 2024 году урожайность уже составляла в разы меньше:

Зерновые и зернобобовые культуры

На территории Запорожской – 30,2 центнера на гектар, Херсонской – 31,9 центнера на гектар, Николаевской – 34,4 центнера на гектар и Одесской – 37,4 центнера на гектар областей.

В том числе: пшеницы озимой на территории Запорожской – 30,7 центнера, Херсонской – 33,4 центнера, Николаевской – 39,4 центнера и Одесской – 38,6 центнера областей.

Кукуруза

На территории Запорожской области – 45 центнеров на гектар, Херсонской области – 77,3 центнера на гектар, Николаевской области – 23,2 центнера на гектар, Одесской области – 37,6 центнера на гектар.

Урожайность технических культур

Запорожская область – 16,4 центнера на гектар, Херсонская область – 13,1 центнера на гектар, Николаевская область – 16,4 центнера на гектар, Одесская область – 18 центнеров на гектар, в том числе: сои на территории Запорожской – 11,8 центнера, Херсонской – 6 центнеров, Николаевской – 14,1 центнера и Одесской – 20,9 центнера областей.

Рапс озимый

На территории Запорожской – 15,6 центнера на гектар, Херсонской – отсутствует информация, Николаевской – 21,9 центнера на гектар, Одесской – 23,7 центнера на гектар областей.

Подсолнечника на территории Запорожской – 16,7 центнера, Херсонской – 11,9 центнера, Николаевской – 15,6 центнера и Одесской – 17 центнеров областей.

Как война повлияла на объемы экспорта украинской агропродукции?

В вопросе именно экспорта хорошо работает украинский морской коридор, говорит Олег Хоменко. Зато в прифронтовых областях хранение продукции довольно рискованно, а потому ее пытаются как можно быстрее вывезти.

Аграрии закладывают продукцию на элеваторы подальше от линии соприкосновения и постоянно ее вывозят. Дело в том, что фермеры из прифронтовых областей не придерживают зерно и пытаются быстрее вывезти его на продажу,

– говорит Олег Хоменко.

Зато в контексте торговли с Европой, как добавляет Хоменко, с начала полномасштабной войны для Украины применял так называемый экспортный безвиз.

Дело в том, что до 2022 года у нас были определенные ограничения по объемам экспорта агропродукции в соответствии с видами товаров, которые экспортировала Украина. Кроме того, за каждым видом товара закреплялась квота.

Для поддержки Украины в военные годы ЕС инициировал беспошлинную торговлю по сельскохозяйственной продукции еще в 2022 году. Такой режим работал почти 2,5 года.

В то же время после этого началось блокирование украинской продукции на границах европейскими фермерами, а зерно иногда даже ссыпали.

Из-за таких действий Еврокомиссия приняла решение об ограничении экспорта украинской продукции. Сейчас Украина экспортирует свою продукцию согласно новым правилам.

Также, к каждому из вида продукции применяется квота с возможностью в дальнейшем ее пересмотра. Все будет зависеть здесь от того, как Украина будет внедрять новые реформы и стандарты Евросоюза.

Поэтому говорить о том, хорошо ли влияет то, что Европа открыла для Украины ворота из-за полномасштабной войны, пожалуй, не стоит. Ведь мы платим слишком высокую цену, и те рынки, которые мы получили в результате, не покрывают тех расходов, которые украинцы несут ежедневно,

– говорит Хоменко.

Чувствуют ли европейские аграрии конкуренцию?

По мнению Олега Хоменко, относительно конкуренции не стоит быть однозначным, ведь в истории экспорта украинской продукции в Европу есть вопросы с политическим подтекстом.

Европейский рынок нуждается в продукции. Давайте будем откровенны: большое количество украинцев сейчас находятся в Европе, и они также потребляют так или иначе продукцию. Соответственно, Европе нужно где-то брать ее, чтобы кормить этих людей,

– объясняет гендиректор УКАБ.

Анализируя потребности ЕС, украинская продукция не является конкурентной, она дополнение для того, чтобы Европа могла обеспечивать продовольственную безопасность.

А вот это все сдерживание связано с тем, что в начале войны в Украине резко выросли цены на продукцию, польские фермеры ожидали, что цена в дальнейшем будет расти, но с открытием беспошлинного экспорта, когда в Украине не работало морское сообщение, сложилась такая ситуация, когда стоимость начала снижаться. Поэтому европейские фермеры начали заявлять, что они недополучили прибыль,

– добавляет Хоменко.

Впрочем, если взглянуть с другой стороны на ситуацию, говорит Олег Хоменко, европейцы несмотря на это получить прибыль в другом – в транспортной инфраструктуре, или на перевалке и переработке.

Есть отдельные случаи, когда сейчас морские порты Европы испытывают определенный недостаток из-за того, что раньше они обеспечивали перевалку и переработку нашей продукции,

– отмечает собеседник.

Как сообщают в Минэкономики, экспорт агропродовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, классифицируемых по кодам 1 – 24 согласно УКТВЭД, из Украины в страны Европейского Союза за 7 месяцев 2025 года составил 6,2 миллиарда долларов, или 47,5% от общего экспорта агропродовольственных товаров.