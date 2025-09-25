Почему снова подорожали огурцы?

В украинских тепличных комбинатах на этой неделе в очередной раз продолжалось повышение отпускных цены на огурцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По словам отраслевых экспертов, подорожанию этой продукции на внутреннем рынке способствуют сразу несколько факторов.

Важно! Прежде всего к дальнейшему ценовому росту приводит общее сокращение предложения тепличных овощей, когда спрос в данном сегменте сохраняется на достаточно высоком уровне. По данным ежедневного мониторинга проекта, на данный момент тепличные огурцы крупным оптом уже поступают в продажу по 30 – 50 гривен за килограмм (0,72 – 1,21 доллара за килограмм), что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой недели.

По словам участников рынка, повышать цены на огурцы местным хозяйствам удается прежде всего за счет очень ограниченного предложения. Так, грунтовой огурец на сегодня в продажу уже практически не поступает. В то же время поставки тепличной продукции также значительно снизились из-за пасмурной и прохладной погоды в Украине в течение последней недели.

При этом, несмотря на очередное подорожание, в настоящее время тепличные огурцы в Украине все же реализуются в среднем на 24% дешевле, чем в аналогичный прошлогодний период.

Обратите внимание! Аналитики отмечают отметить, что игроки рынка уверены и в дальнейшем подорожании, учитывая повышенный спрос оптовых компаний и розничных сетей на эту продукцию. При этом компенсировать недостаток местной продукции за счет импортного огурца пока не удается.

Сколько стоят огурцы в супермаркетах?

Журналисты 24 Канала исследовали цены на огурцы в крупных сетях супермаркетов Украины. 1 килограмм огурцов, по данным "Минфина", стоит:

Auchan 36,90 гривны;

Novus 39,99 гривны;

Metro 39,90 гривны;

Megamarket 52,90 гривны;

АТБ 37,89 гривны;

Сильпо 24,90 гривны;

Varus 30 гривен.

