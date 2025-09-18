Почему огурцы начали дорожать?

Производители тепличных огурцов в Украине на этой неделе подняли отпускные цены на свою продукцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Как отмечают сами производители, повышение цен вызвано прежде всего повышенным спросом на фоне сокращения предложения данной продукции на внутреннем рынке.

Важно! Сейчас украинские тепличные комбинаты декларируют цены на огурцы в пределах 25 – 45 гривен за килограмм (0,61 – 1,09 доллара за килограмм), что в среднем на 19% дороже, чем в конце прошлой недели.

Операторы рынка отмечают, что повышательный ценовой тренд продиктован сразу несколькими факторами. Прежде всего он является следствием достаточно ограниченного предложения этих овощей, поскольку продукция открытого грунта в продажу уже практически не поступает. Кроме того, через прохладную и пасмурную погоду в Украине выборки в тепличных комбинатах заметно сократились, и нынешние объемы продукции не покрывают все потребности покупателей.

Обратите внимание! При этом, несмотря на подорожание, сегодня тепличный огурец на рынке Украины стоит в среднем на 29% дешевле, чем за аналогичный прошлогодний период. Эксперты отмечают, что многие игроки рынка не исключают возможности дальнейшего подорожания этой продукции из-за активного спроса и сезонного сокращения предложения тепличных овощей.

