Цены на тепличные огурцы растут

На украинском рынке уже вторую неделю подряд сохраняется тенденция к росту цен на тепличные помидоры, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Главной причиной очередного подорожания стало сокращение выборок овощей в украинских тепличных комбинатах, что привело к снижению объемов предложения данной продукции на рынке.

В то же время предложение помидоров из открытого грунта также значительно сократилось из-за сезонного фактора. По данным ежедневного мониторинга проекта, только с начала текущей недели эта продукция в украинских тепличных комбинатах стала дороже в среднем на 14%.

Обратите внимание! Сегодня производители готовы отгружать помидоры по 35 – 55 гривен за килограмм (0,85 – 1,33 доллара за килограмм) в зависимости от качества, калибра и объемов партий.

Как отмечают сами производители, в очередной раз повысить отпускные цены в сегменте тепличного томата им позволяет значительная активизация спроса. Все большую заинтересованность в приобретении этих овощей стали проявлять местные розничные сети и оптовые компании. Кроме того, значительную поддержку ценовому росту оказывает и подорожание грунтовых помидоров на рынке.

Важно! Несмотря на очередное подорожание, тепличные помидоры в Украине на данный момент остаются в среднем на 30% дешевле, чем в начале сентября 2024 года.

