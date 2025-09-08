Почему цены на томаты пошли вверх?

На рынке тепличных помидоров в Украине установились новые положительные ценовые тенденции, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Как отмечают сами производители, рост цен в данном сегменте обусловлен прежде всего общим сокращением предложения продукции на рынке.

Обратите внимание! В то же время спрос на эти овощи остается достаточно стабильным, что также поддерживает цены. Так, на данный момент украинские производители согласны отгружать тепличные помидоры не дешевле 30 – 50 гривен за килограмм (0,73 – 1,21 доллара за килограмм), что в среднем на 23% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам представителей тепличных комбинатов, повышать цены им позволяет значительная активизация спроса на внутреннем рынке, ведь все большую заинтересованность в приобретении томатов стали проявлять местные розничные сети и оптовые компании. Кроме того, значительную поддержку ценовому росту оказывает и подорожание грунтовых помидоров, что связано с сезонным фактором.

Важно! Эксперты добавляют, что несмотря на подорожание сегодня тепличный томат в Украине все стоит в среднем на 25% дешевле, чем в начале сентября 2024 года.

Какие цены на томаты в супермаркетах Украины?

Журналисты 24 Канала исследовали цены на томаты в крупных сетях супермаркетов Украины:

Томаты красные, 1 килограмм

  • Auchan 85,70 гривны;
  • Novus 60,99 гривны;
  • Metro 72,70 гривны;
  • Мегамаркет 97,90 гривны;
  • АТБ 64,89 гривны;
  • Сильпо 70,00 гривен;
  • Varus 69,90 гривны.

  • В Украине растут цены на белокочанную капусту цены на белокочанную капусту из-за ограниченного предложения, вызванную завершением сезона средних сортов и началом продажи поздних сортов лишь некоторыми хозяйствами.

  • Цены на капусту выросли в среднем на 27% по сравнению с предыдущей неделей, но все еще остаются на 36% ниже, чем в прошлом году.