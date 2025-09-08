Почему цены на томаты пошли вверх?
На рынке тепличных помидоров в Украине установились новые положительные ценовые тенденции, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Как отмечают сами производители, рост цен в данном сегменте обусловлен прежде всего общим сокращением предложения продукции на рынке.
Обратите внимание! В то же время спрос на эти овощи остается достаточно стабильным, что также поддерживает цены. Так, на данный момент украинские производители согласны отгружать тепличные помидоры не дешевле 30 – 50 гривен за килограмм (0,73 – 1,21 доллара за килограмм), что в среднем на 23% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
По словам представителей тепличных комбинатов, повышать цены им позволяет значительная активизация спроса на внутреннем рынке, ведь все большую заинтересованность в приобретении томатов стали проявлять местные розничные сети и оптовые компании. Кроме того, значительную поддержку ценовому росту оказывает и подорожание грунтовых помидоров, что связано с сезонным фактором.
Важно! Эксперты добавляют, что несмотря на подорожание сегодня тепличный томат в Украине все стоит в среднем на 25% дешевле, чем в начале сентября 2024 года.
Какие цены на томаты в супермаркетах Украины?
Журналисты 24 Канала исследовали цены на томаты в крупных сетях супермаркетов Украины:
Томаты красные, 1 килограмм
- Auchan 85,70 гривны;
- Novus 60,99 гривны;
- Metro 72,70 гривны;
- Мегамаркет 97,90 гривны;
- АТБ 64,89 гривны;
- Сильпо 70,00 гривен;
- Varus 69,90 гривны.
