Экспорт томатов и огурцов сильно упал из-за войны

По мнению эксперта плодоовощного рынка Ксении Гусевой, экспорт украинских огурцов по сравнению с довоенным периодом упал до минимума, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroTimes. По ее словам, основными рынками сбыта для украинской продукции являются Эстония, Польша и Молдова.

Читайте также Зерно и масло: куда Украина экспортирует больше всего продукции

Украина экспортирует огурцы преимущественно летом: с мая по июль, когда может предложить их другим странам,

– отмечает Ксения Гусева.

Аналитик акцентировала, что экспорт томата по сравнению с довоенным уровнем упал до минимальных объемов. В подавляющем большинстве эта продукция направляется в Молдову в период с июля по октябрь. К тому же в результате войны площади под томатом существенно сократились.

Более 90% помидоров выращивают домохозяйства, потому что тепличные комбинаты и по томатам работают только в две смены,

– добавила Ксения Гусева.

Также она отметила, что сейчас в Украине только один комбинат, который имеет ежегодный цикл производства.

Украина защищает свой рынок овощей