Какие ограничения применило украинское правительство?

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину свежих огурцов и свежих помидоров происхождением из Турецкой Республики, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Правительственный курьер". Антидемпинговая пошлина по ставке от 20,1% до 26,9% вводится на 5 лет.

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Обратите внимание! После тщательного расследования комиссия признала, что импорт свежих огурцов и томатов из Турции осуществлялся по демпинговым ценам. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль отметил, что импорт свежих огурцов и томатов из Турции по демпинговым ценам ставил под угрозу не только прибыльность украинских тепличных хозяйств, но и само существование отрасли.

Это решение – не против кого-то. Это – за справедливую конкуренцию. За то, чтобы украинские фермеры имели равные условия на рынке, могли инвестировать в развитие, модернизацию, новые рабочие места,

– говорит министр.

"Экономическая правда" сообщила, что жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле подали несколько украинских компаний, в том числе ООО "Агроконцерн", ПАО "Змиевская овощная фабрика", ПАО "Комбинат "Тепличный", ООО "Красноградская овощная фабрика" и другие.

Важно! Решение Комиссии, принято 7 июля 2025 года, вступает в силу через 10 дней с даты опубликования сообщения.