Сколько стоят томаты на рынке?

На этой неделе цены на тепличные помидоры в Украине продолжали снижаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit. Причиной усиления негативных тенденций в этом сегменте, по мнению экспертов проекта, стала массовая уборка как тепличного томата, так и помидора из пленочных теплиц в южных областях страны.

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При этом спрос на эту продукцию остается стабильно высоким, но предложение томатов растет очень быстро, поэтому цены на томаты продолжают падать.

Интересно! Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, установление на большей территории Украины теплой и солнечной погоды ускорило созревание овощей, что привело к увеличению предложения данной продукции на рынке.

Как результат, цены на помидоры на украинском рынке за неделю снизились в среднем на 14%, и сегодня производители готовы отгружать имеющиеся объемы продукции по 40 – 55 гривен за килограмм (0,96 – 1,32 доллара за килограмм) в зависимости от качества и объема партии.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что сегодня тепличные помидоры в Украине все еще реализуются в среднем на 17% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ключевые игроки рынка не исключают, что тенденция снижения цен на тепличные томаты на украинском рынке будет сохраняться и в дальнейшем, поскольку многие хозяйства только начали массовую уборку этих овощей.