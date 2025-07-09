Почему цены на томаты в магазинах до сих пор высокие
Ценовая динамика томатов в этом году вполне соответствует общей тенденции и соответствует прошлым годам, сообщает 24 Канал. Однако фактическая стоимость в магазинах пока заметно выше, чем в тот же период в прошлые годы.
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Аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии 24 Каналу рассказал, что цены на томаты довольно высокие из-за того, что на прилавках есть только те, что выращены в тепличных условиях.
Это касается как отечественного, так и импортного продукта. Цена может снизиться, когда начнется предложение из открытого грунта.
Обратите внимание! Эксперт отмечает, что если погодные условия будут соответствовать условиям выращивания, то первое предложение может быть уже с середины июля.
Журналисты 24 Канала исследовали цены на томаты в крупнейших сетях супермаркетов Украины:
- Auchan 118,60 гривны за килограмм;
- Novus 72,99 гривны за килограмм;
- Megamarket 86,90 гривны за килограмм;
- АТБ 64,89 гривны за килограмм;
- Varus 99,90 гривны за килограмм;
- Сильпо 99 гривен за килограмм.