Почему цены на томаты в магазинах до сих пор высокие

Ценовая динамика томатов в этом году вполне соответствует общей тенденции и соответствует прошлым годам, сообщает 24 Канал. Однако фактическая стоимость в магазинах пока заметно выше, чем в тот же период в прошлые годы.

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Аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии 24 Каналу рассказал, что цены на томаты довольно высокие из-за того, что на прилавках есть только те, что выращены в тепличных условиях.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Это касается как отечественного, так и импортного продукта. Цена может снизиться, когда начнется предложение из открытого грунта.

Обратите внимание! Эксперт отмечает, что если погодные условия будут соответствовать условиям выращивания, то первое предложение может быть уже с середины июля.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на томаты в крупнейших сетях супермаркетов Украины: