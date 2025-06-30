Как изменились цены на фрукты и овощи за неделю

Цены на овощи в Украине изменились разнонаправленно, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Рост предложения столовой свеклы привело к резкому снижению цен (с 25 – 40 до 15 – 20 гривен за килограмм).

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По той же причине подешевел лук нового урожая (с 25 – 40 до 14 – 25 гривен за килограмм). В то же время ранний картофель (с 10 – 20 до 15 – 22 гривен за килограмм) и морковь (с 25 – 55 до 50 – 55 гривен за килограмм) продавались дороже, чем неделей ранее. Томат (с 75 – 95 до 55 – 85 гривен за килограмм) и огурец (с 20 – 44 до 15 – 30 гривен за килограмм) подешевели, а цены на сладкий перец выросли (с 90 – 120 до 100 – 160 гривен за килограмм).

Обратите внимание! Капуста брокколи выросла в цене (с 60 – 75 до 30 – 70 гривен за килограмм), а цветная продавалась дешевле (с 30 – 40 до 45 гривен за килограмм), чем на прошлой неделе. Подорожали кабачок (с 10 – 15 до 18 – 20 гривен за килограмм) и чеснок (со 100 – 140 до 100 – 150 гривен за килограмм).

В сегменте зелени продолжили снижаться цены на петрушку (с 70 – 80 до 60 – 70 гривен за килограмм) и начал дорожать укроп (с 40 – 50 до 50 – 85 гривен за килограмм).

Важно! В фруктово-ягодном сегменте из-за низкого качество черешни, продавцы были вынуждены и дальше снижать цены (с 120 – 150 до 115 – 130 гривен за килограмм), а персик подорожал (с 70 – 120 до 100 – 120 гривен за килограмм). Расширился диапазон цен на землянику садовую (с 90 – 100 до 75 – 120 гривен за килограмм).