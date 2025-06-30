Як змінилися ціни на фрукти та овочі за тиждень

Ціни на овочі в Україні змінилися різноспрямовано, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Зростання пропозиції столових буряків призвело до різкого зниження цін (з 25 – 40 до 15 – 20 гривень за кілограм).

Читайте також В Україні поступово падає ціна на молоду картоплю

З тієї ж причини подешевшала цибуля нового врожаю (з 25 – 40 до 14 – 25 гривень за кілограм). Водночас рання картопля (з 10 – 20 до 15 – 22 гривень за кілограм) та морква (з 25 – 55 до 50 – 55 гривень за кілограм) продавалися дорожче, ніж тижнем раніше. Томат (з 75 – 95 до 55 – 85 гривень за кілограм) та огірок (з 20 – 44 до 15 – 30 гривень за кілограм) подешевшали, а ціни на солодкий перець зросли (з 90 – 120 до 100 – 160 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! Капуста броколі зросла в ціні (з 60 – 75 до 30 – 70 гривень за кілограм), а цвітна продавалася дешевше (з 30 – 40 до 45 гривень за кілограм), ніж минулого тижня. Подорожчали кабачок (з 10 – 15 до 18 – 20 гривень за кілограм) і часник (з 100 – 140 до 100 – 150 гривень за кілограм).

У сегменті зелені продовжили знижуватися ціни на петрушку (з 70 – 80 до 60 – 70 гривень за кілограм) і почав дорожчати кріп (з 40 – 50 до 50 – 85 гривень за кілограм).

Важливо! У фруктово-ягідному сегменті через низьку якість черешні, продавці були змушені і далі знижувати ціни (з 120 – 150 до 115 – 130 гривень за кілограм), а персик подорожчав (з 70 – 120 до 100 – 120 гривень за кілограм). Розширився діапазон цін на суницю садову (з 90 – 100 до 75 – 120 гривень за кілограм).