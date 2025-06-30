Почему в Украине стремительно падает цена на черешню

В Украине продолжает дешеветь черешня, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Снижать цены в данном сегменте производители вынуждены из-за стремительного ухудшения качественных характеристик данных косточковых из-за погодных условий.

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Если еще на прошлой неделе средние оптовые цены на черешню в Украине не опускались ниже 140 – 200 гривен за килограмм (3,37 – 4,81 доллара за килограмм), то уже на этой неделе они начали стремительно снижаться в южных и центральных регионах страны.

Обратите внимание! На данный момент производители черешни уже предлагают к продаже эти фрукты по цене 115 – 160 гривен за килограмм (2,77 – 3,85 доллара за килограмм), что в среднем на 18% дешевле, чем неделей ранее.

При этом большинство операторов рынка отмечают достаточно большой процент некондиционной продукции в этом сезоне. Обильные осадки заметно снизили качественные характеристики черешни, срок реализации такой ягоды достаточно ограничен., В сложившейся ситуации, большинство производителей приняли решение снизить отпускные цены на данные фрукты, чтобы ускорить темпы сбыта в данном сегменте.

Важно! Эксперты отмечают, что сейчас цены на черешню в Украине все же в среднем на 95% выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом ключевые игроки рынка не исключают дальнейшего удешевления в данном сегменте уже со следующей недели. Свое мнение они аргументируют тем, что предложение черешни на рынке продолжает расти, а вот качество предлагаемой ягоды оставляет желать лучшего.