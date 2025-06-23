Почему падает цена на черешни

В течение последней недели практически на всей территории Украины установилась прохладная дождливая погода, что непосредственно сказалось на местной черешне, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Аналитики сообщают, что основной объем предложенной для продажи ягоды на сегодня составляет продукция среднего и низкого качества.

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На данный момент объемы предложения местной черешни продолжают постепенно увеличиваться, что оказывает давление на цены. Однако садоводы серьезно обеспокоены обильными осадками, которые, по их мнению, могут пагубно сказаться как на общих объемах нынешнего урожая сбора, так и на его качестве.

Так, сейчас местная черешня на внутреннем рынке Украины поступает в продажу по ценам 140 – 200 гривен за килограмм (3,36 – 4,80 доллара за килограмм), что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой недели. При этом, несмотря на ограниченное предложение данных косточковых на украинском рынке, спрос в этом сегменте остается невысоким.

Важно! Кроме того, продавцы некачественной черешни стремятся как можно быстрее избавиться от такой продукции, постепенно пересматривая ценники в сторону снижения.

Еще одним фактором для снижения отпускных цен на местную черешню послужило резкое ухудшение качества данной ягоды. Проблемы с качеством черешни обусловлены дождливой погодой в основных регионах производства. Из-за повышенной влажности ягода на деревьях трескается, и продать такой товар по высоким ценам практически нереально.

Обратите внимание! В то же время аналитики отмечают, что сейчас цены на местную черешню в Украине все же в среднем в 3 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.