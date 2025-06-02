Украинские производители начали продавать черешню

Украинские садоводы начали продажу местной черешни нового урожая, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Несмотря на весенние заморозки и неблагоприятные погодные условия, сезон черешни в Украине стартовал вовремя.

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По состоянию на сегодня, черешня из местных хозяйств предлагается к продаже по цене 100 – 200 гривен за килограмм (2,41 – 4,82 доллара за килограмм) – в зависимости от сорта и объемов партии. При этом качество предлагаемой продукции в большинстве случаев оценивается как невысокое.

Для сравнения, оптовые партии импортной черешни высокого качества сейчас реализуются в диапазоне 400 – 850 гривен за килограмм (9,70–20,70 доллара за килограмм), в зависимости от сорта и страны-производителя.

Также эксперты отмечают, что основное предложение на рынке сейчас составляют ранние сорта косточковых фруктов. В то же время ранняя черешня обычно не пользуется высоким спросом среди оптовых покупателей из-за достаточно мелкого калибра ягод. В связи с выходом на рынок черешни большего калибра, большинство садоводов планируют пересматривать цены на ранние сорта в сторону снижения.

Обратите внимание! Эксперты напоминают, что в прошлом году первые поставки черешни на внутренний рынок также стартовали примерно в этот же период. Однако тогда цены на ягоду начинались от 50 гривен за килограмм (1,20 доллара за килограмм), что вдвое дешевле, чем текущие ценовые уровни.