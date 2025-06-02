Українські виробники почали продавати черешню

Українські садівники розпочали продаж місцевої черешні нового врожаю, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Попри весняні заморозки та несприятливі погодні умови, сезон черешні в Україні стартував вчасно.

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Станом на сьогодні, черешня з місцевих господарств пропонується до продажу за ціною 100 – 200 гривень за кілограм (2,41 – 4,82 долара за кілограм) – залежно від сорту та обсягів партії. При цьому якість пропонованої продукції в більшості випадків оцінюється як невисока.

Для порівняння, гуртові партії імпортної черешні високої якості наразі реалізуються у діапазоні 400 – 850 гривень за кілограм (9,70–20,70 долара за кілограм), залежно від сорту та країни-виробника.

Також експерти зазначають, що основну пропозицію на ринку нині становлять ранні сорти кісточкових фруктів. Водночас рання черешня зазвичай не має високий попит серед гуртових покупців через досить дрібний калібр ягід. У зв'язку з виходом на ринок черешні більшого калібру, більшість садівників планують переглядати ціни на ранні сорти в бік зниження.

Зверніть увагу! Експерти нагадують, що торік перші постачання черешні на внутрішній ринок також стартували приблизно в цей же період. Проте тоді ціни на ягоду починалися від 50 гривень за кілограм (1,20 долара за кілограм), що вдвічі дешевше, ніж поточні цінові рівні.