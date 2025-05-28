Чому цього року така дорога черешня

Згідно з даними, які оприлюднила служба моніторингу львівського гуртового ринку "Шувар", в Україні швидко знижуються ціни на черешню, передає 24 Канал із посиланням на AgroTimes. За останні два дні середня ціна цієї ягоди знизилася з 200 гривень за кілограм до 150 гривень за кілограм.

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Однак, попри падіння, це найвищий рівень цін за останні 10 років. Минулого року черешня 27 травня коштувала 135 гривень за кілограм, у 2020 році – 60 гривень за кілограм, у 2019 році – 35 гривень за кілограм, а у 2016 році – 25 гривень за кілограм.

Високий рівень цін на черешню можна зумовити заморозками під час цвітіння кісточкових та холодної погоди у травні, яка затримала дозрівання фруктів на три тижні.

За даними Укргідрометцентру, у другій декаді травня в Україні переважала дуже холодна для середини травня погода. Середня декадна температура повітря виявилася однією з найнижчих (на 4 – 6 градусів Цельсія нижче за норму) за останні 30 років.

Важливо! Тиждень тому черешня була лише імпортна за "космічними цінами" – 1500 – 1200 гривень за кілограм.