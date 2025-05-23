Скільки коштують ранні фрукти на ринках України
На українських ринках починає з'являтися перша черешня, її здебільшого везуть з-за кордону, повідомляє 24 Канал із посиланням на Новини.LIVE. Подекуди ціни за ранню ягоду перевищують 1000 гривень.
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Наразі у Львові найвищі ціни на черешню, яку імпортують з Іспанії. Її продають за 1300 гривень за 1 кілограм. Продавці на ринку кажуть, що це нормальна ціна і вона триматиметься щонайменше місяць, допоки у продажі не з'явиться черешня із Закарпаття.
Загалом, ціни на ягоди на ринку такі:
- черешня – 1300 гривень за 1 кілограм;
- полуниця – 220 – 270 гривень за 1 кілограм;
- лохина – 100 гривень за 100 грамів;
- малина – 200 гривень за 125 грамів;
- абрикоси – 500 гривень за 1 кілограм.
Продавці львівських ринків кажуть, що ягоди в них купують, бо вони вже якісні. Черешню беруть здебільшого по 200 – 300 грам, щоб спробувати. В Одесі ціни на ринках не такі великі, але від Львова відстають не сильно:
- горох – 300 – 350 гривень за 1 кілограм;
- полуниця – 180 – 200 гривень за 1 кілограм;
- персик та нектарин – 500 гривень за 1 кілограм;
- лохина – 1000 – 1200 гривень за 1 кілограм;
- черешня – 800 гривень за 1 кілограм.