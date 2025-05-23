Сколько стоят ранние фрукты на рынках Украины
На украинских рынках начинает появляться первая черешня, ее в основном везут из-за границы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE. Кое-где цены за раннюю ягоду превышают 1000 гривен.
Читайте также Клубника заметно подешевела: сколько стоит килограмм на рынках Украины
Сейчас во Львове самые высокие цены на черешню, которую импортируют из Испании. Ее продают по 1300 гривен за 1 килограмм. Продавцы на рынке говорят, что это нормальная цена и она будет держаться минимум месяц, пока в продаже не появится черешня из Закарпатья.
В общем, цены на ягоды на рынке такие:
- черешня – 1300 гривен за 1 килограмм;
- клубника – 220 – 270 гривен за 1 килограмм;
- голубика – 100 гривен за 100 граммов;
- малина – 200 гривен за 125 граммов;
- абрикосы – 500 гривен за 1 килограмм.
Продавцы львовских рынков говорят, что ягоды у них покупают, потому что они уже качественные. Черешню берут в основном по 200 – 300 грамм, чтобы попробовать. В Одессе цены на рынках не такие большие, но от Львова отстают не сильно:
- горох – 300 – 350 гривен за 1 килограмм;
- клубника – 180 – 200 гривен за 1 килограмм;
- персик и нектарин – 500 гривен за 1 килограмм;
- голубика – 1000 – 1200 гривен за 1 килограмм;
- черешня – 800 гривен за 1 килограмм.