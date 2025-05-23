Сколько стоят ранние фрукты на рынках Украины

На украинских рынках начинает появляться первая черешня, ее в основном везут из-за границы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE. Кое-где цены за раннюю ягоду превышают 1000 гривен.

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Сейчас во Львове самые высокие цены на черешню, которую импортируют из Испании. Ее продают по 1300 гривен за 1 килограмм. Продавцы на рынке говорят, что это нормальная цена и она будет держаться минимум месяц, пока в продаже не появится черешня из Закарпатья.

В общем, цены на ягоды на рынке такие:

черешня – 1300 гривен за 1 килограмм;

– 1300 гривен за 1 килограмм; клубника – 220 – 270 гривен за 1 килограмм;

– 220 – 270 гривен за 1 килограмм; голубика – 100 гривен за 100 граммов;

– 100 гривен за 100 граммов; малина – 200 гривен за 125 граммов;

– 200 гривен за 125 граммов; абрикосы – 500 гривен за 1 килограмм.

Продавцы львовских рынков говорят, что ягоды у них покупают, потому что они уже качественные. Черешню берут в основном по 200 – 300 грамм, чтобы попробовать. В Одессе цены на рынках не такие большие, но от Львова отстают не сильно: