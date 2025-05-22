Почему подешевела клубника

Аналитики говорят, что основной причиной удешевления является стремительное увеличение предложения данной ягоды из хозяйств западных областей, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Спрос при этом производители характеризуют как невысокий, из-за низких качественных показателей ягод, вследствие неблагоприятных погодных условий в течение последних недель в Украине.

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В результате, в условиях жесткой конкуренции садоводы вынуждены были значительно снизить цену на эту быстро портящуюся продукцию,.

Еще накануне прошлых выходных клубнику из теплиц фермеры отказывались продавать дешевле 220 – 260 гривен за килограмм (5,31 – 6,27 доллара за килограмм). Но уже в начале текущей недели, когда южные и западные области начали уборку этой ягоды из пленочных теплиц, цены упали сразу на 35% – до 120 – 190 гривен за килограмм (2,90 – 4,59 доллара за килограмм), в зависимости от качества и объемов партий.

Обратите внимание! При этом стоит учитывать, что сейчас предложение местной земляники садовой на украинском рынке еще не достигло своего пика и массовый сбор этой ягоды начнется в начале следующего месяца.

А вот сохранятся ли негативные ценовые тенденции в данном сегменте в ближайший месяц, это еще большой вопрос. По словам фермеров практически из всех регионов Украины, ранние сорта ягод потеряны от 30% до 100% вследствие апрельских и майских заморозков текущего года. Именно этот фактор может способствовать кардинальному изменению нынешних ценовых тенденций.

Важно! При этом, несмотря на нынешнее удешевление, земляника садовая в Украине поступает в продажу в среднем на 45% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Сколько клубника стоит на рынке

По словам руководительницы отдела маркетинга львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар", на рынке Львова сейчас преобладает украинская клубника – первые партии поступают преимущественно из Закарпатья. Импортная ягода также присутствует, происходит в основном из Турции, Греции и Испании, но постепенно вытесняется отечественной продукцией.

Цены на украинскую клубнику по состоянию на третью декаду мая колеблются в пределах 120 – 144 гривен за килограмм. Для сравнения, в прошлом году в этот же период средняя цена составляла 98 гривен за килограмм, что означает рост на 22 – 30% в зависимости от региона и объемов поставок,

– говорит Татьяна Попович.

На цену и предложение, по ее словам, существенно повлияла прохладная весна. Заморозки в апреле и ниже нормы температуры в мае задержали сезон минимум на две недели. Из-за этого ранней клубники на рынке меньше, а цены – выше.

Обратите внимание! Пик сезона клубники во Львове, по мнению эксперта, прогнозируется на конец мая – начало июня. При благоприятной погоде возможно снижение цен до уровня 80 – 100 гривен за килограмм, однако аналитики не ожидают значительного удешевления, учитывая сокращенный урожай и рост затрат на выращивание и логистику.Ожидается, что основные объемы ягоды появятся на рынках Львовщины в первой половине июня.