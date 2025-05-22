Чому подешевшала полуниця

Аналітики говорять, що основною причиною здешевшання є стрімке збільшення пропозиції даної ягоди з господарств західних областей, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Попит при цьому виробники характеризують як невисокий, через низькі якісні показники ягід, внаслідок несприятливих погодних умов протягом останніх тижнів в Україні.

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В результаті, в умовах жорсткої конкуренції садівники змушені були значно знизити ціну на цю продукцію, що швидко псується.

Ще напередодні минулих вихідних полуницю з теплиць фермери відмовлялися продавати дешевше за 220 – 260 гривень за кілограм (5,31 – 6,27 долара за кілограм). Але вже на початку поточного тижня, коли південні та західні області розпочали прибирання цієї ягоди з плівкових теплиць, ціни впали відразу на 35% – до 120 – 190 гривень за кілограм (2,90 – 4,59 долара за кілограм), залежно від якості та обсягів партій.

Зверніть увагу! При цьому варто враховувати, що нині пропозиція місцевої суниці садової на українському ринку ще не досягла свого піка і масовіший збір цієї ягоди розпочнеться на початку наступного місяця.

А ось чи збережуться негативні цінові тенденції в даному сегменті в найближчий місяць, це ще велике питання. За словами фермерів практично з усіх регіонів України, ранні сорти ягід втрачені від 30% до 100% внаслідок квітневих та травневих заморозків поточного року. Саме цей фактор може сприяти кардинальній зміні нинішніх цінових тенденцій.

Важливо! При цьому, попри нинішнє здешевшання, суниця садова в Україні надходить у продаж у середньому на 45% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Скільки полуниця коштує на ринку

За словами керівниці відділу маркетингу львівського гуртового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар", на ринку Львова наразі переважає українська полуниця – перші партії надходять переважно із Закарпаття. Імпортна ягода також присутня, походить здебільшого з Туреччини, Греції та Іспанії, але поступово витісняється вітчизняною продукцією.

Ціни на українську полуницю станом на третю декаду травня коливаються в межах 120 – 144 гривень за кілограм. Для порівняння, торік у цей самий період середня ціна становила 98 гривень за кілограм, що означає зростання на 22 – 30% залежно від регіону та обсягів постачання,

– говорить Тетяна Попович.

На ціну і пропозицію, за її словами, істотно вплинула прохолодна весна. Заморозки у квітні та нижчі за норму температури в травні затримали сезон щонайменше на два тижні. Через це ранньої полуниці на ринку менше, а ціни – вищі.

Зверніть увагу! Пік сезону полуниці у Львові, на думку експерки, прогнозується на кінець травня – початок червня. За сприятливої погоди можливе зниження цін до рівня 80 – 100 гривень за кілограм, однак аналітики не очікують значного здешевлення, з огляду на скорочений врожай і зростання витрат на вирощування та логістику.Очікується, що основні обсяги ягоди з’являться на ринках Львівщини у першій половині червня.