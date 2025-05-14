Що відбувається з цінами на ринку полуниці
Аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка у коментарі 24 Каналу розповів, що у травні 2025 року ціни на полуницю значно вищі, ніж минулого року. За його словами, вартість коливається в межах від 180 до понад 250 гривень за кілограм.
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За словами експерта, такі високі ціни на полуницю наразі через несприятливі погодні умови, що призвели до зменшення врожаю.
Очікується, що ціни почнуть знижуватися в червні зі збільшенням пропозиції вітчизняної полуниці з відкритого ґрунту та імпорту. Найбільше зниження цін прогнозується з першої половини червня, до кінця місяця ціни можуть впасти до 80 – 130 гривень за кілограм.
Важливо! За словами агроексперта остаточна ціна залежатиме від погодних умов, обсягу врожаю та економічних факторів.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на полуницю у магазинах України. Так, у Сільпо вагову полуницю продають по 339 гривень за кілограм. Фасована у тому ж магазині коштує 269 гривень за кілограм. В Ашані вартість кілограма складає 299 гривень.