Из-за заморозков черешни будут в дефиците

В конце апреля 2025 года Украину накрыла третья волна весенних заморозков, что повлекло значительные потери в садоводстве, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Больше всего пострадали абрикосы, а вот вишня и черешня пострадали в меньшей степени.

Читайте также Потери в виноградарстве: каковы масштабы убытков в Украине

По предварительным оценкам, около 45 – 55% урожая черешни было потеряно, прежде всего в южных регионах страны, где сосредоточено производство. В центральных регионах потери из-за заморозков были даже выше, но здесь площади черешни меньше.

По вишне убытки оцениваются в 35 – 50%. Интересно, что убытки были выше в северных регионах. Вишня в Украине идет в основном на заморозку для экспорта и на переработку. И эта позиция, видимо, станет достаточно дорогой, особенно на фоне ожидаемых высоких цен на малину в летний период.

Важно! Эксперты отмечают, что Украина и так преимущественно зависит от импорта черешни после оккупации российскими агрессорами традиционных регионов выращивания этих фруктов и фактического уничтожения основной части плантаций. Поэтому цены на черешню в этом году в Украине будут еще выше, чем обычно.