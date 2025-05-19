Через заморозки черешні будуть у дефіциті

Наприкінці квітня 2025 року Україну накрила третя хвиля весняних заморозків, що спричинило значні втрати у садівництві, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Найбільше постраждали абрикоси, а ось вишня та черешня постраждали меншою мірою.

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За попередніми оцінками, близько 45 – 55% врожаю черешні було втрачено, насамперед у південних регіонах країни, де зосереджено виробництво. У центральних регіонах втрати через заморозки були навіть вищими, але тут площі черешні менші.

По вишні збитки оцінюються в 35 – 50%. Цікаво, що збитки були вищими в північних регіонах. Вишня в Україні йде в основному на заморозку для експорту та на перероблювання. І ця позиція, мабуть, стане досить дорогою, особливо на тлі очікуваних високих цін на малину в літній період.

Важливо! Експерти зазначають, що Україна і так переважно залежить від імпорту черешні після окупації російськими агресорами традиційних регіонів вирощування цих фруктів та фактичного знищення основної частини плантацій. Тому ціни на черешню цього року в Україні будуть ще вищими, ніж зазвичай.