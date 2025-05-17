Неприємний "сюрприз" від погоди

У 2025 році по всій Україні початок активної вегетації сільгоспкультур збігся з переходом до середньодобових температур, що перевищують +10 градусів за Цельсієм. Це приблизно відповідає загальним щорічним строкам, зазначають спеціалісти Укргідрометцентру.

До теми Через заморозки Україна може втратити до 80% персиків і абрикосів

Також з середини квітня активізувався ріст усіх культур та почалося накопичення тепла, що посприяло початку утворення репродуктивних органів на посівах озимини на 2,5 – 3,5 тижні раніше середніх багаторічних строків. Також на 1,5 – 2 тижні раніше зацвіли плодові та ягідні культури. Однак у цей момент природа внесла свої безжальні корективи.

За даними агрометеорологів, станом на 30 квітня найбільше постраждали плодові та ягідні культури, горіх волоський, на яких зафіксовано ушкодження квіток, бруньок та зав'язі до 35 – 40 %. На яблунях пошкоджено цвіт, на винограді зафіксовано пошкодження молодих пагонів та бруньок до 35 – 40 %. Зазнали часткового пошкодження сходи ранньої картоплі та городини.

Важливо! Вторгнення холодного арктичного повітря на територію України спричинило сильні та тривалі заморозки, які виявились критичними для багатьох сільгоспкультур. Морози завдали значної шкоди багатьом культурам, а деякі з них взагалі були майже повністю знищені.

Які фруктові постраждали найбільше

Експерт ВАР Денис Марчук у коментарі 24 Каналу розповів, що остаточні наслідки можна буде побачити трохи згодом, але вже відомо про нищівні збитки по деяких культурах.

Денис Марчук Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Із садами проблема. Ми зараз по своїй асоціації проводимо опитування для того, щоб розуміти втрати плодово-ягідних культур по підприємствах. Персики, абрикоси – там подекуди 100% втрати. Вишня, черешня – десь 30 – 40%.

Зверніть увагу! За словами експерта, приблизно так само, близько 30%, українські садівники втратили від врожаю яблук і груш.

Як заморозки вплинуть на вартість фруктів

Морози, які знищили значну частину врожаю українських садів також опосередковано вплинуть і на ціну продукції, зокрема й фруктів.

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Весняні заморозки 2025 року, ймовірно, призведуть до зростання цін на більшість фруктів в Україні. Особливо сильно постраждали абрикоси. Загалом, варто готуватися до вищих цін на фрукти цього літа, але імпортні об'єми не дадуть цінам значно підвищитись.

Також аналітик під час розмови з 24 Каналом зауважив, що весняні заморозки 2025 року завдали шкоди яблуневим садам, що може підтримувати високі ціни на деякі сорти й в цьому році. Подальша ситуація з цінами, на його думку, залежатиме від кількості уражених холодами садів.

Важливо! З його слів наразі ціни на вітчизняну полуницю значно вищі, ніж минулого року. Вартість сягає понад 250 гривень за кілограм через несприятливі погодні умови, що призвели до зменшення врожаю.

Які масштаби втрат українських виноградарів

Інститут виноградарства та виноробства імені Таїрова постійно моніторить стан виноградників півдня Одещини. Вчені Національного наукового центру повідомили у коментарі 24 Каналу, що прогнозування заморозків є одним із факторів розміщення насаджень винограду на території України.

Важливо! Оптимальна зона промислового виноградарства охоплює південні райони, де заморозки були найменш інтенсивними та не спричиняли значної шкоди рослинам винограду.

Андрій Штірбу Кандидат біологічних наук, завідувач відділу виноградарства Інша ситуація склалася північніше, за межами оптимальної зони промислового виноградарства, де розміщені в основному невеликі площі під насадженнями, переважно господарств населення. Врожайність цих насаджень винограду у 2025 році буде залежати від ступеню пошкодження рослин в кожному окремому господарстві. Так, якщо пошкоджені тільки верхівки пагонів, то їх ріст відновиться за рахунок пасинкових бруньок і врожай може бути нормальним.

Вчений зазначає, що якщо зелені пагони пошкоджені сильно, але нижні частини їх збереглися, то в такому випадку врожай можна одержати частково за рахунок суцвіть, що збереглися, і частково за рахунок пагонів, які будуть розвиватися із пасинкових бруньок (на окремих сортах).

Зверніть увагу! При повній загибелі молодих пагонів від заморозків ймовірна повна втрата врожаю, але відновлення зеленого приросту може відбуватись з бруньок заміщення. Добрий ефект в цьому випадку дає застосування підживлення.

На полях також великі втрати

Окрім того, за даними Укргідрометцентру, до кінця квітня тривали негативні прояви першої хвилі заморозків, які спостерігалися у період 7 – 11 квітня, зокрема за повідомленнями агрометеорологів у південних областях частково були пошкоджені рослини озимої пшениці, озимого ріпаку та льону.

По озимих – проблема з ріпаком. Він найшвидше на фумігацію пішов, розквітнув. Із ярих культур, знаємо, від приморозків постраждав горох. Постраждала і яра кукурудза – там теж втрати можуть бути значні по підприємствах в Україні,

– розповів Денис Марчук.

Дефіцит опадів, низька відносна вологість повітря та високі денні температури призводили до висихання верхніх шарів ґрунту та виникнення суховійного ефекту по всій території країни. Погіршувалося також вологозабезпечення метрового шару ґрунту.

Чи рятують вогнища від морозу сади та поля

Останні кілька тижнів соцмережі заполонили щемливі відео та шортси, де люди, як за кордоном, так і в Україні, намагаються врятувати від морозу свої сади, поля та виноградники, розпалюючи прямо поміж рослинами десятки вогнищ. Такий спосіб збереження рослин від заморозків відомий з давніх-давен і у деяких випадках не позбавлений сенсу.

Таке у нас теж роблять. Оберігають таким чином рослини, тепло дають, задимлюють сади. Щодо ефективності цього – якщо будуть ще морози, або навіть якщо вранці температура опуститься до -2 або -3 градусів, то це теж вже б'є по садівництву, і така технологія, скоріш за все, теж не врятує,

– говорить Денис Марчук.