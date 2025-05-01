Урожай персиків та абрикос втрачено

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, у 2025 році через заморозки Україна може втратити до 80% урожаю абрикосів і персиків, повідомляє 24 Канал із посиланням на "МИ-УКРАЇНА".

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Весняні заморозки серйозно вдарили по вітчизняному садівництву – частина плодово-ягідних культур в Україні зазнала критичних ушкоджень.

Найбільше постраждав ріпак, який уже був у фазі цвітіння – втрати можуть сягати 10 – 15%. Також пошкоджено плодово-ягідні дерева: абрикоси, персики, черешні, вишні. По деяких культурах – втрати до 70 – 80%,

– розповів Марчук.

Експерт зазначив, що наслідки посилила відсутність дощів, яка "допомогла" заморозкам на початку квітня вбити більшість зав'язі рослин, що квітнули на той момент. Однак заморозки продовжуються і зараз, а аграрії намагаються зберегти хоча б той врожай, який залишився.