В Україні нова хвиля заморозків

Ніч із 27 на 28 квітня 2025 року принесла українським садівникам значні проблеми, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Це третя хвиля весняних заморозків, яка, на відміну від попередніх, торкнулася й пізніших і морозостійких садів, зокрема яблуневих і грушевих.

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Експерти зазначають, що температура повітря вночі відрізнялася не лише по регіонах, а й у межах окремих населених пунктів. Наприклад, у садах, розташованих у низинах, температура повітря часто опускалася до мінус 5 – 6 градусів Цельсія, що могло суттєво пошкодити врожаю у квітучих садах. Водночас, у цьому ж регіоні температура в горах могла бути на 3 – 4 градуси Цельсія вищою, що знижувало ймовірність втрат урожаю.

Зверніть увагу! Найбільше скарг на можливі втрати врожаю надійшло з Вінницької області, яка вважається садівницькою столицею України. А це означає, що проблеми виникли й у садівників сусідньої Молдови. Однак більшість фермерів відзначають, що втрати від цієї хвилі заморозків для яблуневих і грушевих садів будуть мінімальними, хоча деякий вплив все ж таки буде.

Заморозки можуть негативно вплинути на якісні показники плодів та знизити їхню придатність до тривалого зберігання. Косточкові культури, які вже зацвіли та утворили зав'язі, мабуть, пережили цю хвилю заморозків без суттєвих втрат. Проте культури, що у фазі цвітіння, можуть зазнати додаткові втрати. Повідомляється також про пошкодження плантацій суниці садової.

Загроза заморозків протримається ще понад 2 тижні

Садівники попереджають, що третя хвиля може виявитися не останньою — загроза заморозків на всій території України зберігається щонайменше до 17 травня. За даними Укргідрометцентру, у травні 2025 року можливі короткочасні похолодання, що може ускладнити ситуацію для садівників, особливо у центральних та західних регіонах.

З огляду на втрати від попередніх заморозків цілком імовірно, що загальний обсяг виробництва кісточкових плодових культур, таких як вишня, персики, нектарини та абрикоси, в Україні буде відносно низьким. Основу споживання цих фруктів, швидше за все, становитиме імпорт із південних країн Євросоюзу, Туреччини та країн Центральної Азії.

Також очікується зниження врожайності літніх сортів малини. За попередніми оцінками, лохина не постраждала від заморозків. Що стосується яблук, то поки що немає підстав вважати, що врожай суттєво знизиться, але точна оцінка стане можливою лише у другій половині травня.

Зверніть увагу! За даними Міністерства аграрної політики України, у 2024 році лише 20% садівницьких господарств мали доступ до сучасних технологій захисту від заморозків, що робить галузь уразливою до зміни клімату. Насправді цей відсоток, на нашу думку, є набагато нижчим.