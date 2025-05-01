Урожай персиков и абрикос потерян

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в 2025 году из-за заморозков Украина может потерять до 80% урожая абрикосов и персиков, сообщает 24 Канал со ссылкой на "МЫ-УКРАИНА".

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Весенние заморозки серьезно ударили по отечественному садоводству – часть плодово-ягодных культур в Украине получила критические повреждения.

Больше всего пострадал рапс, который уже был в фазе цветения – потери могут достигать 10 – 15%. Также повреждены плодово-ягодные деревья: абрикосы, персики, черешни, вишни. По некоторым культурам – потери до 70 – 80%,

– рассказал Марчук.

Эксперт отметил, что последствия усугубило отсутствие дождей, которая "помогла" заморозкам в начале апреля убить большинство завязи растений, цветущих на тот момент. Однако заморозки продолжаются и сейчас, а аграрии пытаются сохранить хотя бы тот урожай, который остался.