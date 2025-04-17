Потери фруктов катастрофические

В Румынии фиксируют катастрофические потери урожая косточковых после 5 ночей подряд с морозами до -8 градусов Цельсия, сообщает 24 Канал со ссылкой на FreshPlaza. Генеральный директор компании Cerasus Grup Romania Богдан Баяну рассказал, что пострадали персики, абрикосы, сливы и черешня.

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С 6 по 11 апреля температура держалась от -5 градусов Цельсия ночью до максимум 3 градусов Цельсия днем. Это был непрерывный стресс для деревьев. Такого еще не было,

– сказал Баяну.

По его словам, потери по персику, нектарину и абрикоса из-за заморозков достигают 90 – 100% урожая. Черешни – 70 – 80%. Из-за этого ягода будет большого калибра, но очень ограниченного предложения.

Поставки из садов Румынии под угрозой

Cerasus Grup имеет сады на севере страны, поэтому потери в них меньше – около 60%. Компания поставляет черешню в супермаркеты в Румынии и экспортирует ее в Италию, Испанию, Нидерланды и Бельгию. Часть продукции – для переработки.

Наша организация представляет и других производителей. Мы попробуем принять их урожай, правильно его отсортировать и найти рынок. Уверены: на любую черешню есть спрос,

– отметил Баяну.

Он также предупредил, что некоторые хозяйства оказались на грани банкротства: "Если не будет господдержки – например, кредитов или субсидий – они просто не выдержат этого сезона".