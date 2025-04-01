Вымерзли почти все абрикосы

Наибольший ущерб от заморозков понес западный регион страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vreme. По данным Института плодоводства в Чачаке, потери урожая абрикосов в этом районе достигли 95%.

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Мы считаем, что в районе Чачака и его окрестностях 95% урожая абрикосов было, безусловно, уничтожено из-за низких температур. Наибольший вред произошел потому, что абрикос был в полном цвете, когда температура опустилась до -5 градусов,

– сообщил Ненад Попович, эксперт Института плодоводства.

Значительные потери зафиксированы также в Воеводине. По словам профессора Зорана Кесеровича с факультета сельского хозяйства в Нови-Саде, в низменных районах этого региона уничтожено более 90% урожая. В Белградской области, в частности у Заклопача, потери оцениваются на уровне 40 – 50%.

В чем причина больших потерь

Специалисты отмечают, что поздние весенние заморозки уже неоднократно вызывали значительные потери плодов в Сербии. Кроме абрикосов, пострадали также черешни и груши, а дальнейшие заморозки могут угрожать урожаю слив и яблок.

Причиной масштабных потерь стало преждевременное пробуждение почек из-за необычно теплой зимы. По словам Кесеровича, подобная ситуация наблюдается уже более десятилетия.

Обратите внимание! Методы защиты урожая от морозов, такие как спринклерные системы, имеют ограниченное применение из-за высоких затрат и потребности в воде. Некоторые фермеры применяли систему "фростбустер", которая нагнетает теплый воздух в сады, что частично помогло снизить потери. Эксперты отмечают необходимость внедрения стимулов для поддержки производителей и защиты урожая в будущем. Полная оценка ущерба будет известна до конца апреля.