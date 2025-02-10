Почему капусту оставили на поле зимой

Представительница местной агрокомпании Елена Климчук рассказала, что убирать капусту в январе-феврале специально никто не планировал: так сложились обстоятельства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. По ее словам, прошлом году белую и синюю капусту высадили на поле площадью 6 гектар.

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Была поздняя посадка. В конце июня мы только высаживали рассаду. Плюс погодные условия – жара была, хоть здесь было поверхностное орошение. Но осенью, когда пришло время ее вырезать, были еще очень маленькие головки – не было чего резать,

– рассказала Елена Климчук.

Обратите внимание! Поле с недозрелой капустой не перепахано и так оставили на зиму. Сорта капусты, по ее словам, стрессоустойчивые и выносливые, поэтому она не замерзла. Урожай капусты собирают зимой впервые за время деятельности предприятия. По словам специалиста, капуста даже набрала немного объема и стала тверже. Такие морозы, как были до сих пор (-3 – -5 градусов Цельсия), по ее словам, не вредят капусте. Внутри она нормальная, хороша на салаты.

Какие вызовы встали перед овощеводами

Выращивать овощи агропредприятие в селе Борохов начало в 2022 году. До этого занимались только ягодоводством. В прошлом году посадили более 20 видов овощей. Будут ли что-то выращивать в этом году, еще не знают. Самая большая проблема, говорит представитель агрофирмы, сейчас с работниками.

Когда с гектара по плану ты должен собрать 20 тонн, а собираешь с шести гектаров даже не 20 тонн и очень много всяких расходов: и удобрение, и прополка, и полив, и семена, рассада, субстрат. Когда сезон, выходишь и надо собирать несколько овощей, а это объемов и людей просто нет. Люди едут за границу, вот многие и не хотят работать в поле, потому что это тяжелый труд,

– рассказывает Елена Климчук.

Капусту посреди зимы собирают впервые

Сбор урожая капусты среди зимы фиксируется впервые на Волыни, но это следствие сухого и жаркого лета прошлого года, а еще температурных рекордов в январе этого года, рассказал начальник отдела областного департамента агропромышленного развития Александр Кныш. Если бы нынешняя зима была холодной, сказал чиновник, урожай не собрали бы.

Нетипично для Волыни, чтобы в январе-феврале собирали капусту. Если говорить о 2024 году, то он был один из самых жарких лет. Безусловно, это не может не влиять на производство сельскохозяйственных культур, в частности овощных и капусты. Такие особенности зимы: аграрии сориентировались и использовали себе в плюс,

– говорит Александр Кныш.

Как добавила представитель агрокомпании Елена Климчук, у них еще есть часть поля с синей капустой, которая до сих пор не срезана. Ее соберут, если найдется покупатель.