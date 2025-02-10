Чому капусту лишили на полі взимку

Представниця місцевої агрокомпанії Олена Клімчук розповіла, що прибирати капусту у січні-лютому спеціально ніхто не планував: так склалися обставини, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. За її словами, минулого року білу та синю капусту висадили на поле площею 6 гектар.

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Була пізня посадка. Наприкінці червня ми лише висаджували розсаду. Плюс погодні умови – спека була, хоч тут було поверхневе зрошення. Але восени, коли настав час її вирізати, були ще дуже маленькі голівки – не було чого різати,

– розповіла Олена Клімчук.

Зверніть увагу! Поле з недозрілою капустою не переорано і так залишили на зиму. Сорти капусти, за її словами, стресостійкі і витриваліші, тому вона не замерзла. Урожай капусти збирають узимку вперше за час діяльності підприємства. За словами фахівця, капуста навіть набрала трохи обсягу і стала твердішою. Такі морози, як були досі (-3 – -5 градусів Цельсія), за її словами, не шкодять капусті. Усередині вона нормальна, хороша на салати.

Які виклики постали перед овочівниками

Вирощувати овочі агропідприємство у селі Борохів розпочало у 2022 році. До цього займалися лише ягідництвом. Минулого року посадили понад 20 видів овочів. Чи щось вирощуватимуть цього року, ще не знають. Найбільша проблема, каже представник агрофірми, зараз із працівниками.

Коли з гектара за планом ти маєш зібрати 20 тонн, а збираєш із шести гектарів навіть не 20 тонн і дуже багато всяких витрат: і добриво, і прополка, і полив, і насіння, розсада, субстрат. Коли сезон, виходиш і треба збирати кілька овочів, а це об'ємів та людей просто немає. Люди їдуть за кордон, ось багато хто і не хоче працювати в полі, бо це важка праця,

– розповідає Олена Клімчук.

Капусту посеред зими збирають вперше

Збирання врожаю капусти серед зими фіксується вперше на Волині, але це наслідок сухого та спекотного літа минулого року, а ще температурних рекордів у січні цього року, розповів начальник відділу обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книш. Якби цьогорічна зима була холоднішою, сказав чиновник, урожай не зібрали б.

Нетипово для Волині, щоби у січні-лютому збирали капусту. Якщо говорити про 2024 рік, то він був один із найспекотніших років. Безумовно, це не може не впливати на виробництво сільськогосподарських культур, зокрема овочевих та капусти. Такі особливості зими: аграрії зорієнтувалися та використали собі у плюс,

– каже Олександр Книш.

Як додала представниця агрокомпанії Олена Клімчук, у них ще є частина поля із синьою капустою, яка досі не зрізана. Її зберуть, якщо знайдеться покупець.