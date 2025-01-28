Яким чином капуста росте взимку

Білоголова капуста, яка не була зібрана восени, на Одещині продовжує рости та набирати масу головок, повідомляє 24 Канал із посиланням на TikTok міжнародного консультанта з овочівництва Павла Булгакова.

Читайте також Впливають зміни клімату: картоплярство у Європі стало ризикованим бізнесом

Експерт зазначив, що через зміни клімату капуста продовжує рости навіть узимку. І з урахуванням ціни на цю продукцію, вирощування такої капусти є цікавим, попри ризики. Експерт зауважив, що були приморозки і зовнішнє листя лослин отримало пошкодження морозом, але листя, що формує головку – у прекрасному стані та продовжує рости.

У листопаді головки мали вагу 100 – 150 грамів, зараз – понад кілограм. І саме головне знаєте що? Ніяких вам шкідників! Ні білокрилки, ні попелиць, ні тлі,

– зауважує Булгаков.

Наприкінці січня 2025 року в Одеській області денна температура становила від +3 до +12 градусів Цельсія, вночі вона знижувалася до від +6 до -1 градуса Цельсія. За словами агроексперта, на полях ще буде проводитись збір капусти.