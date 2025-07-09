Чому ціни на томати у магазинах досі високі
Цінова динаміка томатів цього року цілком відповідає загальній тенденції і відповідає минулим рокам, повідомляє 24 Канал. Однак фактична вартість у магазинах наразі помітно вища, ніж в той же період у минулі роки.
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Аналітик УКАБ Максим Гопка у коментарі 24 Каналу розповів, що ціни на томати доволі високі через те, що на прилавках є тільки ті, що вирощені в тепличних умовах.
Це стосується як вітчизняного, так й імпортного продукту. Ціна може знизитись, коли розпочнеться пропозиція з відкритого ґрунту.
Зверніть увагу! Експерт зазначає, що якщо погодні умови будуть відповідати умовам вирощування, то перша пропозиція може бути вже з середини липня.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на томати у найбільших мережах супермаркетів України:
- Auchan 118,60 гривні за кілограм;
- Novus 72,99 гривні за кілограм;
- Megamarket 86,90 гривні за кілограм;
- АТБ 64,89 гривні за кілограм;
- Varus 99,90 гривні за кілограм;
- Сільпо 99 гривень за кілограм.