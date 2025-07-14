Скільки коштують томати на ринку?

Цього тижня ціни на тепличні помідори в Україні продовжували знижуватися, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітиків проєкту EastFruit. Причиною посилення негативних тенденцій у цьому сегменті, на думку експертів проєкту, стало масове збирання як тепличного томату, так і помідора із плівкових теплиць у південних областях країни.

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При цьому попит на цю продукцію залишається стабільно високим, але пропозиція томатів зростає дуже швидко, тому ціни на томати продовжують падати.

Цікаво! Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, встановлення на більшій території України теплої та сонячної погоди прискорило дозрівання овочів, що призвело до збільшення пропозиції даної продукції на ринку.

Як результат, ціни на помідори на українському ринку за тиждень знизилися в середньому на 14%, і сьогодні виробники готові відвантажувати наявні обсяги продукції за 40 – 55 гривень за кілограм (0,96 – 1,32 долара за кілограм) залежно від якості та обсягу партії.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що сьогодні тепличні помідори в Україні все ще реалізуються в середньому на 17% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому ключові гравці ринку не виключають, що тенденція зниження цін на тепличні томати на українському ринку зберігатиметься і надалі, оскільки багато господарств тільки розпочали масове прибирання цих овочів.