Чому малина стрімко подешевшала

Цього тижня в Україні помітно знизилися ціни на малину, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. На думку аналітиків проєкту, негативну цінову динаміку у цьому сегменті, виробники пов'язують із збільшенням пропозиції малини на ринку.

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Так, на сьогодні гуртові партії малини надходять у продаж по 160 – 250 гривень за кілограм (3,83 – 5,98 долара за кілограм), що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Основною причиною такого стрімкого зниження цін на місцеву малину українські садівники називають збільшення пропозиції цієї ягоди на ринку. Нині практично всі господарства розпочали збирання врожаю даної ягоди. Також свої корективи внесла погода. Практично на всій території країни встановилася тепла та сонячна погода, що помітно посприяло якнайшвидшому дозріванню цієї ягоди.

Важливо! Однак, попри чергове зниження цін, сьогодні малина на українському ринку пропонується до продажу в середньому на 90% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому більшість виробників вважають, що ціни в даному сегменті продовжать знижуватися і надалі.