Які обмеження застосував український уряд?

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну свіжих огірків та свіжих помідорів походженням з Турецької Республіки, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Урядовий кур'єр". Антидемпінгове мито за ставкою від 20,1% до 26,9% запроваджується на 5 років.

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Зверніть увагу! Після ретельного розслідування комісія визнала, що імпорт свіжих огірків та томатів з Туреччини здійснювався за демпінговими цінами. Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль зазначив, що імпорт свіжих огірків і томатів з Туреччини за демпінговими цінами ставив під загрозу не лише прибутковість українських тепличних господарств, а й саме існування галузі.

Це рішення – не проти когось. Це – за справедливу конкуренцію. За те, щоб українські фермери мали рівні умови на ринку, могли інвестувати в розвиток, модернізацію, нові робочі місця,

– говорить міністр.

"Економічна правда" повідомила, що скаргу до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі подали декілька українських компаній, у тому числі ТОВ "Агроконцерн", ПАТ "Зміївська овочева фабрика", ПАТ "Комбінат "Тепличний", ТОВ "Красноградська овочева фабрика" та інші.

Важливо! Рішення Комісії, прийняте 7 липня 2025 року, набирає чинності через 10 днів з дати опублікування повідомлення.