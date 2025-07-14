Як змінилися ціни на овочі за тиждень?

В Україні продовжують дешевшати овочі борщового набору, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику EastFruit. Виняток склала лише білокачанна капуста, що подорожчала (з 15 – 20 до 17 – 20 гривень за кілограм), пропозиція якої все ще продовжує залишатися обмеженою.

Читайте також В Україні продовжують дешевшати томати: яка ціна за кілограм

Дешевше, ніж попереднього тижня, продавався томат (з 30 – 60 до 30 – 50 гривень за кілограм). При цьому ціни на огірок (з 15 – 30 до 23 – 30 гривень за кілограм) та кабачок (з 15 – 18 до 15 – 20 гривень за кілограм) дещо зросли.

Зверніть увагу! На тлі зростання пропозиції почали знижуватись ціни на баклажан (з 90 – 105 до 70 – 100 гривень за кілограм). Також подешевшали пекінська (з 15 – 25 до 12 – 25 гривень за кілограм) та цвітна капуста (з 15 – 30 до 10 – 30 гривень за кілограм). Продовжували знижуватись ціни на часник (з 80 – 150 до 70 – 130 гривень за кілограм).

Водночас вартість зеленої цибулі (з 70 – 90 до 70 – 110 гривень за кілограм) та петрушки (з 60 – 65 до 60 – 100 гривень за кілограм) збільшилася.

Фруктово-ягідний сегмент відзначився черговим зростанням цін на суницю садову (з 100 – 170 до 100 – 130 гривень за кілограм) та черешню (з 150 – 200 до 150 – 160 гривень за кілограм). Також подорожчали вишня (з 105 – 120 до 105 – 150 гривень за кілограм) та чорна смородина (з 130 – 150 до 130 – 160 гривень за кілограм).

Важливо! Зростання пропозиції малини для нового ринку призвело до зниження цін (з 200 – 300 до 160 – 250 гривень за кілограм). З тієї ж причини подешевшав кавун (з 20 – 32 до 16 – 22 гривень за кілограм). А ось малина для заморожування продовжує швидко дорожчати. Звузився розкид цін на смородину, а груша подешевшала (з 85 – 90 до 80 – 85 гривень за кілограм).