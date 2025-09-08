Чому ціни на томати пішли вгору?
На ринку тепличних помідорів в Україні встановилися нові позитивні цінові тенденції, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Як зазначають самі виробники, зростання цін у даному сегменті зумовлене насамперед загальним скороченням пропозиції продукції на ринку.
Зверніть увагу! Водночас попит на ці овочі залишається досить стабільним, що також підтримує ціни. Так, на цю мить українські виробники згодні відвантажувати тепличні помідори не дешевше за 30 – 50 гривень за кілограм (0,73 – 1,21 долара за кілограм), що в середньому на 23% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
За словами представників тепличних комбінатів, підвищувати ціни їм дозволяє значна активізація попиту на внутрішньому ринку, адже дедалі більшу зацікавленість у придбанні томатів стали виявляти місцеві роздрібні мережі та гуртові компанії. Крім того, значну підтримку ціновому зростанню надає і подорожчання ґрунтових помідорів, що пов’язане із сезонним фактором.
Важливо! Експерти додають, що попри подорожчання сьогодні тепличний томат в Україні все коштує в середньому на 25% дешевше, ніж на початку вересня 2024 року.
Які ціни на томати у супермаркетах України?
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на томати у великих мережах супермаркетів України:
Томати червоні, 1 кілограм
- Auchan 85,70 гривні;
- Novus 60,99 гривні;
- Metro 72,70 гривні;
- Megamarket 97,90 гривні;
- АТБ 64,89 гривні;
- Сільпо 70,00 гривень;
- Varus 69,90 гривні.
В Україні ростуть ціни на капусту через недостатню пропозицію
В Україні зростають ціни на білокачанну капусту через обмежену пропозицію, викликану завершенням сезону середніх сортів та початком продажу пізніх сортів лише деякими господарствами.
Ціни на капусту зросли в середньому на 27% порівняно з попереднім тижнем, але все ще залишаються на 36% нижчими, ніж торік.